Xuân Son trở lại mạnh mẽ và bùng nổ: Dễ dàng thống trị danh hiệu 'vua phá lưới' ASEAN Cup?

Xuân Son ngày càng hoàn thiện

Pha vô lê đập đất thành bàn vào lưới Myanmar ở trận giao hữu ngày 18.7 đã giúp Nguyễn Xuân Son hoàn thành màn chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026. Hơn một năm sau chấn thương nặng ở chung kết lượt về trên đất Thái Lan, chân sút 29 tuổi trở lại thể trạng và phong độ tối ưu.

Từng bị hoài nghi chậm chạp hơn sau thời gian nghỉ thi đấu, nhưng Xuân Son khẳng định việc thay đổi số cân nặng và tăng mỡ là hai chuyện khác nhau. Chân sút sinh năm 1997 quả thực tăng cân, nhưng chủ yếu vào cơ bắp.

Anh chứng minh bản thân vẫn dẻo dai, khéo léo và linh hoạt, với phong độ bùng nổ từ cuối năm ngoái.

Xuân Son vẫn dẻo dai và sắc bén ẢNH: MINH TÚ

Trong màu áo Nam Định, Xuân Son ghi 15 bàn trong 19 trận ở giai đoạn hai, bằng sự vô song hệt như từng thể hiện tại ASEAN Cup 2024: đánh đầu, đệm bóng, sút xa, vô lê một chạm... Trở lại đội tuyển Việt Nam, Xuân Son đánh dấu sự trở lại bằng quả phạt đền thành bàn vào lưới Lào (lượt về vòng loại Asian Cup 2027), rồi lập cú đúp vào lưới Malaysia, trước khi xé lưới Myanmar với cú đá chìm cực hiểm đúng thương hiệu. Sau một năm, Xuân Son vẫn là chân sút tốt nhất của đội tuyển quốc gia, với khả năng săn bàn, tầm ảnh hưởng áp đặt lên lối chơi cùng bản lĩnh trong trận cầu lớn không thể thay thế.

Xuân Son đã chinh phục "ngai vua" bàn thắng ở ASEAN Cup 2024 với 7 pha lập công. Anh đi sau khi "chấp" các đối thủ 3 trận đầu vòng bảng, nhưng vẫn "về trước" khi ghi bàn liên tục ở các trận quan trọng, như cú đúp vào lưới Myanmar (cuối vòng bảng), Singapore (bán kết lượt về) và Thái Lan (chung kết lượt đi).

Ở chung kết ASEAN Cup 2024, Thái Lan cắt cử trung vệ Pansa Hemviboon theo Xuân Son như hình với bóng, nhưng vẫn không cản được. Xuân Son mở tỷ số bằng pha bay người đánh đầu đẹp mắt, trước khi chạy nước rút qua nửa chiều dài sân rồi sút chân trái thành bàn.

Sáng cửa cạnh tranh

Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son sẽ còn lợi hại hơn bởi hai yếu tố: chất lượng hàng công được cải thiện, nhờ những ngoại binh nhập tịch cũng đến từ Brazil như Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, cùng triết lý tấn công ngày càng cởi mở, chủ động của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son có đồng đội ăn ý ẢNH: MINH TÚ

Với Hoàng Hên, Tài Lộc cùng cả Đình Bắc, đều là những mũi tấn công rê dắt tốt, có khả năng hoạt động độc lập và thu hút hậu vệ, khoảng trống cho Xuân Son sẽ lớn hơn nhiều, so với việc anh phải đối mặt với 2, 3 cầu thủ phòng ngự đối phương như tại ASEAN Cup 2024.

Hoàng Hên rất hiểu Xuân Son, khi từng gắn bó cùng nhau tại CLB Nam Định, tạo nên hàng công "hủy diệt" với 60 bàn sau 26 trận.

"Tôi rất hiểu Xuân Son. Chúng tôi đủ sức tìm thấy nhau chỉ bằng một cái liếc nhìn, để tự động di chuyển khớp nhịp với người kia. Đó là sự thấu hiểu không chỉ ở trong, mà còn là ngoài sân cỏ", Hoàng Hên chia sẻ. Tiền vệ sinh năm 1994 kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn bằng quả tạt vừa vặn ngay trong trận ra mắt đội tuyển (thắng Malaysia 3-1). Tài Lộc chưa đá cùng Xuân Son trước đây, nhưng nhanh chóng cho thấy sợi dây liên kết, khi có các pha đập nhả ăn ý, nhịp nhàng. Anh là chủ nhân của pha nhả bóng thuận lợi cho Xuân Son sút tung lưới Myanmar, mở tỷ số trận giao hữu ngày 18.7 tại Thái Nguyên.

Với những đồng đội đẳng cấp và ăn ý, Xuân Son có thể tiết kiệm năng lượng cho các pha bứt tốc, tì đè dứt điểm, thay vì phải làm quá nhiều công việc như giải trước. Trong bối cảnh đối thủ đã nghiên cứu kỹ và sẽ dành cho Xuân Son sự chăm sóc kỹ, anh cần được hậu thuẫn tối đa.

Xuân Son luôn chuyên nghiệp và kỷ luật ẢNH: MINH TÚ

Đồng thời, triết lý tấn công áp đặt mà HLV Kim Sang-sik xây dựng cũng giúp Xuân Son hưởng lợi. Anh được đá gần khung thành hơn, ít phải chạy quãng đường dài hay lùi về hỗ trợ phòng ngự, pressing hơn. Với chân sút giỏi tận dụng cơ hội như Xuân Son (thậm chí có thể biến tình huống... không phải cơ hội trở thành bàn thắng), việc được bám vòng cấm không khác gì "cá gặp nước".

Xuân Son có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tiếp tục tung hoành tại ASEAN Cup 2026. Chỉ cần lặp lại những gì từng có cách đây 2 năm, khó ngăn cản chân sút 29 tuổi đến ngôi vua phá lưới lần hai.