Đội tuyển Việt Nam phải cẩn trọng trước Timor Leste

Đội tuyển VN bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) với màn chạy đà tốt nhất lịch sử. Từ sau trận thua Thái Lan vào tháng 9.2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn hụt bước thêm bất kỳ lần nào. VN bất bại 18 trận trong gần 2 năm (thắng 16, hòa 2), trong đó có chuỗi 17 trận thắng liên tục tính cả giải đấu chính thức và giao hữu. Xuân Son cùng đồng đội đang ở giai đoạn thăng hoa nhất không chỉ cấp độ đội tuyển khi vô địch Đông Nam Á và đoạt vé dự Asian Cup, mà còn có tính kế thừa mạnh mẽ do U.23 VN cũng thống trị khu vực, đoạt hạng ba châu lục.

Đội tuyển VN cần nhập cuộc tưng bừng ẢNH: MINH TÚ

Từng ấy điểm tựa là đủ để đội tuyển VN trở thành ứng viên vô địch số 1 tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình ở Đông Nam Á sẽ không bằng phẳng. Ở bảng A, đối thủ của học trò ông Kim là Indonesia với lực lượng nhập tịch sở hữu thể hình, kỹ chiến thuật và tư duy vượt trội; Singapore với kỷ luật và sự khó lường vừa đoạt vé dự Asian Cup, cùng hai ẩn số Campuchia và Timor Leste.

Đội tuyển VN sẽ đá trận ra quân ngày 24.7 với bối cảnh hiếm gặp trong lịch sử tham dự ASEAN Cup trước đây. Đó là làm khách trên đất Thái, nhưng lại đá với Timor Leste. Do không có sân bãi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Timor Leste sẽ đá 2 trận sân nhà ở vòng bảng trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan).

Chuyến làm khách tại Thái Lan hứa hẹn không dễ dàng do đội tuyển VN có thói quen khởi đầu chậm. Tại AFF Cup 2024, đội tuyển VN từng vô địch với vỏn vẹn… 2 bàn thắng ghi được trong hiệp 1 trong suốt 8 trận. Học trò ông Kim thậm chí để Lào, Myanmar, Philippines, Singapore cầm hòa 0-0 trong hiệp 1 rồi mới ghi bàn ở hiệp 2. Đến vòng loại Asian Cup 2027, VN cũng bế tắc ở các trận lượt về với Lào, Nepal khi ghi bàn rất vất vả. Đây không phải triết lý của HLV Hàn Quốc, bởi không đội nào muốn phung phí thời gian, đến nửa sau trận mới bung sức, nhất là khi gặp đối thủ dưới cơ cần thắng đậm để tích lũy hiệu số. Mà đó là thói quen "nóng máy" chậm, cần thời gian bắt nhịp và kiểm soát cục diện đã ăn sâu vào cách vận hành của đội VN.

Ông Kim đang xây diện mạo mới cho đội tuyển VN khi đẩy mạnh cường độ tấn công. Thay vì đá chậm, chắc giữ nhịp và ưu tiên phòng ngự, VN chuyển dần sang hướng "lấy công bù thủ" với hàng công gồm 3 ngoại binh nhập tịch: Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, cùng hai tiền vệ sáng tạo Hoàng Đức, Quang Hải ở tuyến giữa. Màn nhập cuộc tưng bừng với áp lực dồn dập và hệ thống pressing, tấn công tầm cao cần được tái hiện trước Timor Leste để đội tuyển VN sớm đoạt lợi thế, tránh cảnh bị đối thủ đưa vào thế giằng co bất lợi.

Timor Leste sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt nhưng phòng ngự lỏng, hay mất tập trung và thiếu kỷ luật. 2 năm trước, đội bóng này từng thua tới 10 bàn không gỡ trước Thái Lan trên sân trung lập Hàng Đẫy (Hà Nội). Nhưng sau đó, Timor Leste lại làm khó Malaysia, Singapore. Sự thất thường của Timor Leste mang tới cho đội tuyển VN nguy cơ, đòi hỏi thầy trò ông Kim phải đá chặt chẽ, tôn trọng đối thủ và chắt chiu cơ hội.

Đội tuyển VN sẽ thắng Timor Leste để làm bàn đạp thuận lợi cho hành trình giữ ngôi vương, với đầy rẫy khó khăn phía trước.