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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu trọn vẹn vòng bảng ASEAN Cup 2026: Xem trực tiếp những kênh nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
Giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2026 chính thức khai màn vào ngày 24.7. Sau đây là lịch thi đấu tất cả các trận của vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương

ASEAN Cup 2026 có 10 đội tham gia tranh tài, được chia đều vào 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào đấu bán kết và chung kết. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân giải khu vực bằng màn chạm trán với đối thủ "nhẹ ký" nhất bảng A là Timor Leste vào lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore (20 giờ ngày 31.7, sân Mỹ Đình), đụng độ Indonesia (lúc 20 giờ 30 ngày 3.8, sân Pakansari - Indonesia), so tài Campuchia (20 giờ ngày 7.8, sân Mỹ Đình).

Lịch thi đấu trọn vẹn vòng bảng ASEAN Cup 2026: Xem trực tiếp những kênh nào?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

ẢNH: FPT PLAY

Lịch thi đấu trọn vẹn vòng bảng ASEAN Cup 2026: Xem trực tiếp những kênh nào?- Ảnh 2.

Chi tiết lịch thi đấu của bảng A - ASEAN Cup 2026

ẢNH: FPT PLAY

Cuộc đua giành 2 vị trí đầu bảng A được dự báo là màn cạnh tranh khốc liệt giữa đương kim vô địch Việt Nam và Indonesia.

Các kênh trực tiếp ASEAN Cup 2026

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên FPT Play, VTV và TV360.

Thái Lan vượt trội ở bảng B

Bảng B của ASEAN Cup 2026 có Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Ở bảng đấu này, đội bóng xứ sở chùa vàng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho tấm vé vào bán kết với ngôi đầu. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh cho vị trí nhì bảng B sẽ rất khó lường.

Lịch thi đấu trọn vẹn vòng bảng ASEAN Cup 2026: Xem trực tiếp những kênh nào?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu chi tiết ở bảng B - ASEAN Cup 2026

ẢNH: FPT PLAY

Ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, các đội thi đấu luân phiên trên sân nhà và sân khách. Tại bán kết và chung kết của giải đấu khu vực, 2 đội sẽ chạm trán nhau 2 lần theo thể thức lượt đi - lượt về.


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