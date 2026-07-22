HLV Kim Sang-sik phải thể hiện bản lĩnh ở ASEAN Cup 2026

T HẦY K IM CÓ LỰC LƯỢNG MẠNH

2 năm trước, HLV Kim Sang-sik từng bước tới ASEAN Cup 2024 với áp lực bủa vây. Ông thừa nhận "không dỡ hết hành lý" vì lo ngại bị sa thải nếu đội tuyển VN không vô địch. Thế rồi, nhờ tài thao lược, "liệu cơm gắp mắm" để nhào nặn lối chơi trực diện phù hợp năng lực cầu thủ, cùng khả năng đọc trận đấu biến hóa, mềm dẻo đã giúp ông Kim biến đội tuyển VN thành chiến hạm bất khả chiến bại.

Học trò của HLV Kim Sang-sik thắng một mạch 7 trong 8 trận để vô địch ASEAN Cup 2024 với số chiến thắng nhiều nhất lịch sử, trong đó trận thắng chốt hạ diễn ra ngay tại sân Rajamangala của Thái Lan. Đội tuyển VN sau đó thắng liền 6 trận vòng loại để đoạt vé đến Asian Cup 2027. Cộng với 3 trận thắng giao hữu, HLV Kim Sang-sik giúp VN bất bại gần 2 năm (thắng 16, thua 2), tạo tiền đề vươn lên hạng 99 thế giới và bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch.

Ông Kim họp báo sau trận thắng Myanmar Ảnh: Minh Tú

Lúc này, ông Kim đã có thể thoải mái trải hết hành lý, với vị thế chắc chắn cùng tương lai lâu dài. Trong tay chiến lược gia Hàn Quốc là lực lượng mạnh hơn so với cách đây 2 năm. Số ngoại binh nhập tịch tăng từ 1 lên 3, với bộ ba Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên vừa cùng nhau tạo nên chiến thắng 4-0 trước Myanmar. Xuân Son tái xuất sau chấn thương và dần lấy lại hình ảnh dũng mãnh, toàn năng, dứt điểm cực bén như đã từng ở ASEAN Cup 2024 (đoạt ngôi vua phá lưới với 7 bàn). Hoàng Hên là chân chuyền sáng tạo tốt bậc nhất V-League. Tài Lộc mang tới kỹ thuật, sự khéo léo và tinh tế của cầu thủ đến từ Brazil.

Các nhân tố U.23 VN như Nhật Minh, Đình Bắc cũng đạt tới độ chín, sau thành tựu HCĐ U.23 châu Á 2026 và vô địch SEA Games 33, vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Cứ mỗi khi có trụ cột chấn thương hoặc xuống phong độ, HLV Kim lại có lựa chọn thay thế tương xứng. Lê Giang Patrik thay Nguyễn Filip, Văn Hậu thay Văn Vĩ (chuyển lên đá tiền vệ cánh), Xuân Mạnh thay Duy Mạnh. Cộng với quãng 2 năm xây dựng lối chơi, ông thầy Hàn Quốc đã có lực lượng thấm nhuần triết lý và am hiểu lẫn nhau, đủ nhiều để đảm bảo ổn định.

P HÉP THỬ BẢN LĨNH

Thế nhưng, nếu chặng đường của đội tuyển VN phủ đầy hoa hồng, sẽ luôn có "gai nhọn" ẩn giấu khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik khó bước hơn. Trước tiên, vị thế nhà vô địch cùng kỳ vọng sau 2 năm bất bại sẽ khiến người hâm mộ đòi hỏi thành tích tăng dần. VN phải bảo vệ ngai vương, không chỉ thắng mà còn cần định hình diện mạo tấn công chủ động, kiểm soát tốt hơn.

HLV Kim Sang-sik cần bản lĩnh để giúp đội tuyển VN bảo vệ ngôi vương Ảnh: Minh Tú

"ASEAN Cup không thuần túy là một giải đấu, mà là một phần trong hành trình dài hạn, khi mỗi giải lại là điểm tựa, bước đệm chuẩn bị cho giải tiếp theo. ASEAN Cup 2026 là bước đệm cho FIFA ASEAN Cup, hay xa hơn là Asian Cup 2027. Do đó, từ lực lượng đến lối chơi cần có sự kế thừa, bài bản và ổn định", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn nhận định.

Trong lúc đó, đối thủ của VN không đứng yên để nhìn thầy trò ông Kim tiến bộ. Indonesia nhập tịch ồ ạt, với 12 gương mặt gốc Âu đã chứng tỏ đẳng cấp như Oratmangoen, Haye, Raven, Struick, Jenner, Reijnders, Walsh… Với lực lượng hàng hiệu, Indonesia đã vào tới vòng loại thứ tư World Cup 2026, đánh bại Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Bahrain và cầm hòa Úc.

2 năm trước, đội tuyển VN rất vất vả mới thắng được đội hình phụ của Indonesia. Còn hiện tại, khi Indonesia đã củng cố lực lượng và thay HLV, VN cần bản lĩnh đọc trận đấu và tài "điều binh" của ông Kim để vượt khó. Chưa kể, Thái Lan và Singapore cũng là đối thủ khó đoán.

Trên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik còn là gánh nặng lịch sử, khi VN chưa từng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup). Vào các năm 2010 và 2021, lúc đá với tư cách đương kim vô địch, VN đều bị loại ở bán kết. Ngay cả HLV Park Hang-seo dù tạo nên triều đại rực rỡ cũng chỉ vô địch AFF Cup đúng một lần. Duy trì sự thống trị ổn định ở Đông Nam Á là bài toán khó, khi đối thủ luôn thay đổi từng ngày và nghiên cứu VN rất kỹ. Muốn kiến thiết chu kỳ thành công, ông Kim phải vượt qua cái "dớp" này.