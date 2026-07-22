Xác định chính thức 3 kênh phát ASEAN Cup: Khán giả Việt Nam thuận đủ đường, Xuân Mạnh lên tiếng

Xuân Mạnh tự tin hàng thủ đội tuyển Việt Nam sẽ lấp được khoảng trống của Duy Mạnh ảnh: Ngọc Linh

Cổ vũ đội tuyển Việt Nam mọi lúc, mọi nơi

Vào lúc 20 giờ 30 Việt Nam ngày 24.7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026, bằng chuyến làm khách trước Timor Leste tại Chonburi (Thái Lan) vì đội "chủ nhà" không có sân bóng nội địa đạt tiêu chuẩn.

Sau 2 năm kể từ chức vô địch đầy cảm xúc bằng cách đánh bại Thái Lan ngay "chảo lửa" Rajamangala, người hâm mộ Việt Nam sẽ lại có cơ hội sống trong những ngày hội bóng đá sôi động.

Thầy Kim và các trợ lý trong buổi tập ngày 22.7 Ảnh: Ngọc Linh

Hoàng Hên sẽ đá chính Ảnh: NGỌC LINH

Chuyên môn có thể sẽ không "no nê" bằng World Cup 2026 vừa khép lại. Nhưng bù lại, ASEAN Cup 2026 lại mang tính chất màu cờ sắc áo đặc biệt, có thể làm lay động hàng triệu con tim người hâm mộ.

Tin vui là BTC đã xác định chính thức 3 kênh phát ASEAN Cup 2026, bao gồm FPT Play, VTC và TV360. Điều này sẽ giúp người hâm mộ đội tuyển Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn vô cùng tiện lợi để có thể theo dõi, cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik mọi lúc, mọi nơi.

Vào chiều 22.7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tại Chonburi nơi HLV Kim Sang-sik cho cả đội tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng. Hậu vệ đa năng Phạm Xuân Mạnh đã được chiến lược gia người Hàn Quốc giao trách nhiệm trao đổi với truyền thông.

Xuân Mạnh chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn. Cả đội chuẩn bị tốt, thắng 3 trận đấu tập trước các CLB Hàn Quốc và thắng giao hữu Myanmar với tỷ số 4-0, cho thấy bước chạy đà tốt cho ASEAN Cup 2026.

Quang Hải được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật cho hàng công đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Ngày hôm qua, toàn đội đã có cuộc họp xem lại trận đấu những điểm làm tốt và chưa tốt để rút kinh nghiệm, phân tích, để chuẩn bị tốt nhất cho trận đầu tiên. HLV Kim muốn hàng thủ tập trung hơn, thông tin để có người lên áp sát đối phương và còn lại lại bọc lót kỹ càng hơn.

Tôi cảm thấy toàn đội đang có sự thông tin tốt. HLV Kim Sang-sik đã tập chuẩn bị tốt cho chúng tôi, kể cả khi vắng anh Duy Mạnh. Bản thân chúng tôi bao gồm tôi và Nhật Minh, Văn Hậu, Thành Chung,… luôn trao đổi để gắn kết tốt nhất, để không bị thủng lưới.

Vô địch khó, bảo vệ còn khó hơn. Các đối thủ cũng mạnh, đồng đều hơn. Bản thân đội tuyển Việt Nam cũng biết sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội sẽ ra sân hết mình, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong buổi tập để bước vào giải có sự quyết tâm, tinh thần tốt nhất".