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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nam Định chiêu mộ trung vệ có 2 quốc tịch, từng trưởng thành từ lò đào tạo PSG

Linh Nhi
Linh Nhi
CLB Nam Định liên tục thông báo về nhân sự mùa giải mới, có nhiều sự bổ sung quan trọng. Trong đó có trung vệ mang hai quốc tịch, chiều cao lý tưởng.

Thép Xanh Nam Định vừa công bố bản hợp đồng với trung vệ Félix Eboa Eboa nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Félix Eboa Eboa sinh ngày 19.4.1997, mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon, cao 1,86 m và thi đấu ở vị trí trung vệ. 

Cầu thủ này trưởng thành từ học viện Paris Saint-Germain, từng khoác áo các đội trẻ và đội B của đội bóng thủ đô nước Pháp trước khi chuyển sang EA Guingamp.

Nam Định chiêu mộ trung vệ có 2 quốc tịch, từng trưởng thành từ lò đào tạo PSG - Ảnh 1.

Félix Eboa Eboa sinh năm 1997

Ảnh: CLB

Trong màu áo Guingamp, Eboa Eboa từng có cơ hội thi đấu tại Ligue 1 – giải vô địch quốc gia Pháp. Anh được đánh giá cao nhờ thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng tranh chấp và phòng ngự hiệu quả. Sự xuất hiện của Eboa Eboa được kỳ vọng sẽ giúp Thép Xanh Nam Định gia cố hàng phòng ngự, qua đó tăng thêm chiều sâu đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Đối với Thép Xanh Nam Định, việc bổ sung một trung vệ có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu không chỉ giúp gia tăng chiều sâu đội hình mà còn mở ra thêm nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện. 

Nam Định chiêu mộ trung vệ có 2 quốc tịch, từng trưởng thành từ lò đào tạo PSG - Ảnh 2.

Tân binh có chiều cao 1,86 m

Ảnh: CLB

Nam Định chiêu mộ trung vệ có 2 quốc tịch, từng trưởng thành từ lò đào tạo PSG - Ảnh 3.

 Nam Định cũng ký hợp đồng với Reece Minh-Kai, sinh ngày 13.10.2004, thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, là Việt kiều Mỹ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Schalke 04 (Đức) và từng có quãng thời gian chơi cho AFC Eskilstuna của Thụy Điển

Ảnh: CLB

Nam Định chiêu mộ trung vệ có 2 quốc tịch, từng trưởng thành từ lò đào tạo PSG - Ảnh 4.

Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định

Ảnh: CLB

Trong bối cảnh đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh ở những đấu trường quan trọng, việc sở hữu lực lượng đủ chất lượng ở hàng thủ sẽ đóng vai trò then chốt, nhất là khi lịch thi đấu dự kiến sẽ dày đặc hơn.Sự góp mặt của Eboa Eboa cũng hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí tích cực trong đội hình Thép Xanh Nam Định. 

Nếu nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện, trung vệ người Pháp gốc Cameroon có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng thành Nam ở mùa giải 2026 - 2027.

Dù vậy, giống nhiều ngoại binh lần đầu thi đấu tại V-League, Eboa Eboa sẽ cần thời gian để làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân, phong cách điều hành trận đấu cũng như nhịp độ thi đấu tại Việt Nam. Khả năng hòa nhập với các đồng đội và duy trì sự ổn định trong những vòng đấu đầu tiên sẽ là yếu tố quyết định mức độ thành công của bản hợp đồng này.

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