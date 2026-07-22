Đình Bắc vẫn còn án treo giò vì thẻ đỏ, tại sao vẫn được đá ASEAN Cup 2026?





Đình Bắc còn bị treo giò bao nhiêu trận, vắng mặt ở giải đấu nào?

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trong trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026. Mặc dù vẫn đủ điều kiện góp mặt cùng U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026, nhưng Á vận hội không phải là giải đấu chính thức thuộc hệ thống AFC/FIFA.

Vì vậy, theo Điều 39, khoản 2, mục b của Bộ luật Kỷ luật FIFA, án treo giò 2 trận của Đình Bắc sẽ được chuyển sang áp dụng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Điều 38.2 của Bộ luật Kỷ luật AFC quy định rằng nếu cầu thủ bị treo giò tại một giải đấu chính thức, án phạt sẽ được thực hiện ở trận đấu chính thức tiếp theo (official match).

Đình Bắc tập luyện cùng đội tuyển tại Chonburi (Thái Lan) ngày 21.7 Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, nếu án phạt phát sinh ở trận giao hữu, cầu thủ sẽ phải chấp hành ở trận giao hữu kế tiếp.Do VCK U23 châu Á là giải đấu chính thức trong hệ thống AFC/FIFA, Đình Bắc buộc phải chấp hành án treo giò ở các trận đấu chính thức do AFC hoặc FIFA tổ chức.

Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này đã chấp hành xong 1 trận khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3. Như vậy, anh vẫn còn phải nghỉ thêm 1 trận ở một giải đấu chính thức thuộc hệ thống AFC/FIFA.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup vào tháng 10 và Đình Bắc dự kiến sẽ hoàn tất nốt án treo giò ở giải đấu này. Còn tại ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 24.7, Đình Bắc vẫn được thi đấu bình thường (trừ phi anh bị dính thẻ đỏ ở bất kỳ trận đấu nào tại giải này thì sẽ bị nghỉ 2 trận tiếp theo của giải). Vì ASEAN Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của AFC và FIFA.



'Quân bài trong tay áo' của thầy Kim

Đình Bắc không đá chính trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ngay trước ASEAN Cup 2026, gặp Myanmar ngày 18.7, trên sân Thái Nguyên. Dù vậy, khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam ở cuối trận đấu nói trên.

Đình Bắc có thể không có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: TED Trần TV

Việc HLV Kim Sang-sik sắp xếp 3 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên thi đấu ngay từ đầu cũng phần nào phản ánh rằng vị HLV người Hàn Quốc sẽ dùng bộ 3 này, gây áp lực cực mạnh cho đối thủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Đình Bắc chưa hẳn đã hết cơ hội. Trái lại, tiền đạo hay nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 vẫn có giá trị của riêng mình. Khi HLV Kim Sang-sik cần làm mới hàng tấn công, ông Kim sẽ tung Đình Bắc vào sân, thay thế cho 1 trong 2 chân sút là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.

Phương án gây đột biến

Khi đó, Đình Bắc sẽ phát huy tối đa sự sung sức của mình, để khiến cho hàng thủ của đối phương không có phút ngơi nghỉ nào. Kỹ thuật của Đình Bắc khá cao, những pha đi bóng hoặc tăng tốc của cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN đủ sức khiến cho các hàng thủ ở Đông Nam Á phải chao đảo.

Ngôi sao của CLB CAHN vẫn đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: TED Trần TV

Ở bàn thắng ghi vào lưới Myanmar hôm 18.7, chính Đình Bắc là người nhận bóng, đảo người, rồi bị đối phương đốn ngã trong khu vực cấm địa. Sau đó, chính Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, mang về bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là 1 ví dụ khá sinh động cho việc khi các hàng thủ xuống sức, thiếu đi sự tỉnh táo, họ rất dễ bị Đình Bắc đánh lừa rồi tự phạm sai lầm.

Việc HLV Kim Sang-sik để Đình Bắc ngồi dự bị, trao các suất chính thức cho những tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, cũng là phương pháp làm giảm áp lực cho 1 tiền đạo trẻ như Đình Bắc, ở giải đấu lớn như ASEAN Cup. Công việc "cày ải" trong khoảng thời gian đầu trận, phá sức hàng thủ đối phương sẽ là trọng trách của những Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên. Vai trò của Đình Bắc sau đó là tận dụng khoảng trống do các đồng đội tạo ra ở hàng thủ đối phương, rồi trừng phạt họ.

Đây là phương pháp vẫn thường được HLV Mano Polking ở CLB CAHN áp dụng trong mùa giải 2025-2026 và nhiều lần thành công. Đình Bắc vào sân từ băng ghế dự bị, các đối thủ sẽ ít chú ý đến anh hơn. Và khi ít bị các đối thủ chú ý, khả năng gây đột biến của tiền đạo trẻ này sẽ cao hơn.