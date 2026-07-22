Cơ hội nào cho Đình Bắc?

Thành công ở U.23 châu Á 2026 khiến Đình Bắc chịu nhiều áp lực phải tỏa sáng tại V-League. Tiền đạo sinh năm 2004 có khoảng thời gian gặp khó khăn khi không ghi bàn trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Anh trở lại mạnh mẽ ở nửa sau của mùa giải. Những con số thể hiện rõ điều đó. Anh ghi đến 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp, đúng vào giai đoạn CLB CAHN "bứt tốc" trong cuộc đua vô địch. Đây cũng là quãng thời gian giúp Đình Bắc trở thành chân sút nội tốt nhất V-League mùa vừa qua, nếu không tính trường hợp của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (11 bàn).

Lên đội tuyển VN, Đình Bắc cần phải nỗ lực nhiều ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những pha di chuyển thông minh, khả năng dứt điểm đa dạng và tinh thần thi đấu máu lửa giúp tiền đạo trẻ này trở thành một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của đội tuyển VN. Ở độ tuổi vẫn còn nhiều cơ hội phát triển, Đình Bắc mang đến một lựa chọn tấn công giàu năng lượng, phù hợp với lối chơi mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Tuy nhiên, có mặt trong danh sách là một chuyện, còn giành được suất đá chính hay thậm chí chỉ là thời gian ra sân ổn định lại là câu chuyện hoàn toàn khác, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển VN đang có nhiều sự lựa chọn chất lượng hơn bao giờ hết ở hàng công.

"Rào cản" lớn nhất của Đình Bắc là bộ 3 cầu thủ nhập tịch: Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo), Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Fernandes) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Cả 3 đều đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, góp công lớn giúp đội tuyển VN đánh bại Myanmar 4-0 ở trận giao hữu trước thềm ASEAN Cup. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy rõ chất lượng vượt trội mà bộ ba này mang lại cho hàng công đội tuyển VN.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành lời khen đặc biệt cho các học trò: "Việc được sử dụng 3 cầu thủ này giúp đội tuyển VN mạnh hơn nhiều. Vấn đề của tôi lúc này chỉ là làm sao phát huy tối đa khả năng của họ. Tôi mong họ tiếp tục chơi hay, cống hiến để tạo nên nhiều bàn thắng và trận thắng cho đội nhà".

Những chia sẻ này cho thấy rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc đang đặt niềm tin rất lớn vào bộ 3 cầu thủ nhập tịch, và nhiều khả năng họ sẽ là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong đội hình xuất phát ở các trận đấu quan trọng tại ASEAN Cup sắp tới.

Điều này đồng nghĩa việc suất đá chính cho các tiền đạo nội, trong đó có Đình Bắc, sẽ trở nên chật vật hơn rất nhiều.

Dù vậy, cánh cửa cho Đình Bắc chưa hẳn đã khép lại. Ở trận ra quân của đội tuyển VN tại ASEAN Cup 2026, đối thủ là Timor Leste vốn bị đánh giá thấp hơn hẳn về đẳng cấp. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tính đến phương án xoay tua đội hình, giữ sức cho những trụ cột ở các trận đấu cân sức hơn phía sau, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Đình Bắc được thử sức. Đây chính là thời điểm mà Đình Bắc cần chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Nếu tận dụng tốt, ghi dấu ấn bằng bàn thắng hoặc màn trình diễn thuyết phục, Đình Bắc sẽ được trao niềm tin ở những trận đấu tiếp theo.