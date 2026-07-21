Tất tần tật về ASEAN Cup 2026: Hết World Cup, khán giả lại được xem đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ra quân ASEAN Cup 2026

Sau khi World Cup 2026 hạ màn với trận chung kết trên sân MetLife giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 20.7 (khép lại hành trình 40 ngày với 104 trận), khán giả Việt Nam sẽ được "nghỉ ngơi" 4 ngày, rồi bước vào chiến dịch mới mang tên ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

ASEAN Cup 2026 (tiền thân là AFF Cup) diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, theo thể thức đá vòng tròn một lượt ở vòng bảng, mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, rồi chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng lọt vào bán kết. Các trận bán kết, chung kết đá thể thức lượt đi - lượt về, không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Bảng A có Việt Nam Ảnh: FPT PLAY

Bảng B Ảnh: FPT PLAY

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Khác với mọi năm, ASEAN Cup 2026 không diễn ra vào tháng 12 và tháng 1 như thường lệ, mà chuyển sang giữa năm. Thay đổi này giúp các đội Đông Nam Á không phải bị chồng chéo lịch thi đấu mùa giải cấp độ CLB, do đây là lúc các giải đang tạm dừng để nghỉ hè.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân bằng màn so tài Timor Leste (ngày 24.7) trên sân khách. Do không có sân bóng đủ tiêu chuẩn, Timor Leste chọn sân Chonburi (Thái Lan) làm "tổ ấm" cho 2 trận vòng bảng. Đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu giải đấu bằng chuyến ghé thăm sân bóng trung lập.

Sau đó, đến ngày 31.7, Việt Nam chạm trán Singapore trên sân nhà. Ở trận thứ ba, ngày 3.8, Việt Nam làm khách trên sân của Indonesia. Trận hạ màn diễn ra ngày 7.8, Việt Nam so tài Campuchia trên sân nhà.

Thể hiện bản lĩnh

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup. 2 năm trước, Xuân Son cùng đồng đội dẫn đầu bảng đấu thuyết phục khi thắng Lào (4-1), Indonesia (1-0), Myanmar (5-0) và hòa Philippines (1-1), giành 10 điểm sau 4 trận. Việt Nam thắng Singapore hai lượt với tổng tỷ số 5-1 ở bán kết, rồi hạ Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 tại chung kết.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 giúp Việt Nam xô đổ kỷ lục thắng nhiều nhất (7 trận), cùng lần đầu thắng trận lượt về trên sân của Thái Lan để nâng cúp.

Đội tuyển Việt Nam không dễ bảo vệ ngôi vương ẢNH: MINH TÚ

Tính từ tháng 9.2024 đến nay, đội tuyển Việt Nam đã bất bại liền 18 trận (thắng 16, hòa 2), trong đó toàn thắng 3 trận giao hữu gặp Campuchia (2-1), Bangladesh (3-0) và Myanmar (4-0), cũng như toàn thắng 6 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây là chuỗi bất bại kéo dài chưa từng có trong lịch sử, cả về số trận lẫn khoảng thời gian.

Đội tuyển Việt Nam cũng bất bại ở vòng bảng ASEAN Cup tính từ năm 2014 đến nay, với 17 trận thắng và 5 trận hòa. Đó là thành tích cho thấy sự ổn định xuyên suốt. Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã hội quân gần 1 tháng, trong đó có 3 tuần tập huấn, giao hữu tại Hàn Quốc nhằm rèn thể lực và thử nghiệm chiến thuật. Học trò ông Kim đã toàn thắng Siheung, Yongin và Gangwon, dù tung ra sân nhiều gương mặt mới, xoay một số sơ đồ chiến thuật linh hoạt để đa dạng mảng miếng triển khai bóng.

ASEAN Cup 2026 cũng là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam dự giải với 5 cầu thủ mang dòng máu thuần ngoại hoặc dòng máu lai, gồm 3 ngoại binh nhập tịch gốc Brazil (Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc) và 2 Việt kiều gốc Đông Âu (Lê Giang Patrik gốc Slovakia, Đặng Văn Lâm gốc Nga).

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Chonburi vào hôm qua (20.7) để ổn định nơi ăn ở, tập luyện. Học trò ông Kim có 4 ngày để làm quen điều kiện thi đấu và thời tiết tại Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan là đội giàu truyền thống nhất ASEAN Cup với 7 lần đăng quang. Việt Nam có 3 lần, vào các năm 2008, 2018 và 2024.







