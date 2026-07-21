Dàn sao đội tuyển Việt Nam có gì để liên tưởng đến Messi và Argentina?

Đội tuyển Việt Nam cực ngầu

Chiều 21.7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi để chuẩn bị cho trận ra quân ở ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste. HLV Kim Sang-sik và các học trò bước ra sân với phong thái tự tin của nhà đương kim vô địch. Trong đó, một số tuyển thủ gây ấn tượng với các hình xăm.

Xuân Son có hình xăm sư tử bắt mắt trên bắp tay ẢNH: NGỌC LINH

Văn Hậu cũng có nhiều "tác phẩm nghệ thuật" ấn tượng. Ngôi sao này cải thiện cơ bắp sau khi sang Hà Lan thi đấu và từ đó bắt đầu xăm nhiều hơn ẢNH: NGỌC LINH

Nguyễn Tài Lộc là "con chiên" ngoan đạo, xăm hình Chúa Jesus bên cánh tay ẢNH: NGỌC LINH

Đỗ Hoàng Hên cũng có nhiều hình xăm đẹp. Một số cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu nhiều hình xăm như Đình Bắc, Quang Hải ẢNH: NGỌC LINH

Còn HLV Kim Sang-sik xuất hiện cực ngầu với đôi kính râm ẢNH: NGỌC LINH

Không ít người liên tưởng đến Argentina khi chứng kiến những hình ảnh mới nhất của đội tuyển Việt Nam. Từ Lionel Messi, Rodrigo De Paul...

... đến Lisandro Martinez, Christian Romero hay Nicolas Otamendi đều có rất nhiều hình xăm ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng

Trở lại với yếu tố chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn sau chuyến tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc và chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự thu về kết quả tích cực, đồng thời có thêm nhiều cơ sở dữ liệu để đánh giá nhân sự. Trong khi đó, các cầu thủ có sự tự tin.

Khi đối thủ sắp tới chỉ là Timor Leste, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, nhiệm vụ bắt buộc của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng. Điều quan trọng là "Những chiến binh sao vàng" sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu và thắng như thế nào mà thôi. Trận đấu giữa Timor Leste và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 24.7.

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