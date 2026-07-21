Dàn sao đội tuyển Việt Nam có gì để liên tưởng đến Messi và Argentina?

Đội tuyển Việt Nam cực ngầu
Chiều 21.7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi để chuẩn bị cho trận ra quân ở ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste. HLV Kim Sang-sik và các học trò bước ra sân với phong thái tự tin của nhà đương kim vô địch. Trong đó, một số tuyển thủ gây ấn tượng với các hình xăm.
Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng
Trở lại với yếu tố chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn sau chuyến tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc và chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự thu về kết quả tích cực, đồng thời có thêm nhiều cơ sở dữ liệu để đánh giá nhân sự. Trong khi đó, các cầu thủ có sự tự tin.
Khi đối thủ sắp tới chỉ là Timor Leste, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, nhiệm vụ bắt buộc của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng. Điều quan trọng là "Những chiến binh sao vàng" sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu và thắng như thế nào mà thôi. Trận đấu giữa Timor Leste và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 24.7.
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