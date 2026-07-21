Tiền đạo Tuấn Hải gia nhập Nam Định với hợp đồng 3 năm, sát cánh cùng tân binh Việt kiều Mỹ

CLB Thép Xanh Nam Định chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo Phạm Tuấn Hải, qua đó bổ sung thêm một mũi nhọn chất lượng cho hàng công trước khi bước vào mùa giải mới.



Sự góp mặt của cựu tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thành Nam gia tăng sức mạnh, hướng đến mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu.

Nam Định có chữ ký của Tuấn Hải Ảnh: CLB

Phạm Tuấn Hải sinh ngày 19.5.1998, từng là tiền đạo của CLB Hà Nội. Mới đây anh đã chia tay đội bóng thủ đô.

Tuấn Hải được đánh giá là một trong những chân sút giàu năng lượng của bóng đá Việt Nam với lối chơi xông xáo, khả năng di chuyển rộng, pressing mạnh mẽ và dứt điểm đa dạng.

Không chỉ sở hữu bản năng săn bàn tốt, Tuấn Hải còn gây ấn tượng bởi tinh thần thi đấu máu lửa, luôn sẵn sàng tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương và hỗ trợ đồng đội trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Tuấn Hải còn có tương lai rộng mở Ảnh: CLB

Trước khi gia nhập Thép Xanh Nam Định, tiền đạo sinh năm 1998 đã ghi tổng cộng 49 bàn thắng trên mọi đấu trường. Những màn trình diễn ổn định trong nhiều mùa giải giúp anh trở thành một trong những tiền đạo nội đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tuấn Hải cũng nhiều lần để lại dấu ấn khi được trao cơ hội thi đấu tại các giải đấu lớn. Với sự năng nổ, tinh thần chiến đấu và khả năng tạo đột biến, anh luôn là phương án tấn công quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn bằng nhiều pha lập công và những màn trình diễn thuyết phục.

Việc chiêu mộ Tuấn Hải cho thấy quyết tâm của Thép Xanh Nam Định trong quá trình nâng cấp lực lượng để hướng đến những mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Đội bóng thành Nam đang tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu ở cả ba tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu thi đấu tại các đấu trường trong nước cũng như quốc tế.

Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng phẩm chất đã được khẳng định, Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới, tạo nên sự cạnh tranh tích cực trên hàng công và mang đến nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện. Người hâm mộ Thép Xanh Nam Định cũng chờ đợi chân sút 27 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn, góp phần giúp đội bóng gặt hái thành công trong mùa giải 2026-2027.

