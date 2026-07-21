Sao trẻ U.23 Ngọc Mỹ khát khao được thầy Kim trao suất đá chính đội tuyển Việt Nam

Người hùng U.23 Việt Nam Ngọc Mỹ xác định học hỏi nhưng sẵn sàng chứng tỏ bản thân ảnh: Ngọc Linh

Ngọc Mỹ lần đầu cùng đội tuyển Việt Nam tham dự một giải chính thức

Đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận mở màn ASEAN Cup 2026, làm khách trước Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan). Tuyển thủ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong những người hùng U.23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik tin tưởng điền tên vào danh sách chính thức 25 người.

Chân sút sinh năm 2004 chia sẻ: "Sau hơn 3 tuần chuẩn bị ở Hà Nội và chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, cũng như vừa rồi có 1 trận giao hữu với Myanmar, toàn đội đã gần như hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu.

Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể gắn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026".

Ngọc Mỹ trong buổi tập chiều 21.7 cùng đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Việc Ngọc Mỹ cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại giải đấu lớn như ASEAN Cup 2026 là một bất ngờ, khi anh sẽ có lần đầu chính thức chinh chiến ở một giải quan trọng, trong khi Tiến Linh, Tuấn Hải… không được gọi.

Với khát vọng tuổi trẻ, dễ hiểu khi Ngọc Mỹ sẵn sàng thể hiện mình cùng đội tuyển Việt Nam. Như cách anh chia sẻ: "Tôi nghĩ đối với một cầu thủ trẻ như tôi, sẽ tập trung học hỏi cũng như là trao đổi kinh nghiệm trong lần đầu tiên đi cùng đội tuyển Việt Nam nhiều hơn.

Về cạnh tranh vị trí, tôi cho rằng ban huấn luyện sẽ đánh giá các thể trạng trên sân, để làm sao chọn ra một đội hình thi đấu phù hợp nhất cho mỗi trận đấu. Với khả năng của mình, tôi nghĩ nếu được trao cơ hội thì tôi sẽ thể hiện tốt".