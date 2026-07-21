TV360 phát trực tiếp toàn bộ 26 trận ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đấu giờ đẹp

TV360 phát trọn vẹn 26 trận đấu

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai Cup) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8 với sự góp mặt của 10 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng bảng, bán kết và chung kết, hứa hẹn mang đến hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý giữa những đội bóng mạnh nhất khu vực.

TV360 phát tất cả các trận đấu ASEAN Cup 2026 ẢNH: TV360





Mới đây, TV360 xác nhận sẽ phát trực tiếp toàn bộ 26 trận đấu của ASEAN Cup 2026. Việc đưa ASEAN Hyundai Cup 2026 lên TV360 tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư của Viettel Telecom vào các nội dung thể thao bản quyền, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí số và đáp ứng nhu cầu thưởng thức các sự kiện thể thao chất lượng cao của người dùng.

Bên cạnh việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, TV360 sẽ cập nhật các chương trình đồng hành, bản tin chuyên sâu, highlights và nhiều nội dung bên lề xuyên suốt giải đấu.

TV360 hỗ trợ theo dõi trên Smart TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và TV Box. Được vận hành trên hạ tầng viễn thông và công nghệ của Viettel, nền tảng mang đến trải nghiệm xem ổn định, mượt mà trên nhiều thiết bị.

Đối với khách hàng sử dụng mạng di động Viettel, nhiều gói cước TV360 đi kèm ưu đãi miễn phí data khi xem nội dung trên ứng dụng theo chính sách của từng gói dịch vụ.

Khán giả có thể tải ứng dụng TV360 trên App Store, Google Play, truy cập www.tv360.vn hoặc sử dụng TV360 trên Smart TV và TV Box để theo dõi trọn vẹnASEAN Hyundai Cup 2026. Thông tin về lịch phát sóng, các chương trình đồng hành và diễn biến của giải đấu sẽ được cập nhật liên tục trên nền tảng TV360 và các kênh truyền thông chính thức của Viettel Telecom.

Theo lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán đội tuyển Timor Leste lúc 20 giờ 30 phút ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan); tiếp đó tiếp đón đội tuyển Singapore lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội); làm khách trước đội tuyển Indonesia lúc 20 giờ 30 phút ngày 3.8 trên sân Bogor (Indonesia); trước khi khép lại vòng bảng bằng màn so tài với đội tuyển Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Lịch thi đấu tại ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam ẢNH: TV360

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Chonburi từ chiều 20.7 sau chuyến bay từ Hà Nội. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bước vào những buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi trước trận ra quân. Theo dự báo, nhiệt độ tại Chonburi những ngày này dao động từ 32 đến 36 độ C, trời nắng khá gắt. Đến ngày 24.7 - thời điểm diễn ra trận đấu với Timor Leste - AccuWeather dự báo khu vực này có khả năng xuất hiện mưa giông, điều có thể ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam: Kết hợp các nhân tố cũ và mới

Đây là kỳ ASEAN Cup đặc biệt với đội tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Đội tuyển vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu cuối cùng, trước khi sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Timor Leste.

So với giải đấu hai năm trước, đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng được đánh giá có chiều sâu hơn với sự kết hợp giữa các cựu binh như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Mạnh cùng những nhân tố nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và thủ môn Lê Giang Patrik. Mục tiêu của đội tuyển không chỉ là tiến sâu mà còn hướng tới cột mốc lịch sử: Lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.





Đình Bắc sẽ lần đầu góp mặt ở sân chơi ASEAN Cup ảnh: vff

Lễ khai mạc ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra tối 24.7 trên sân Morodok Techo (Campuchia) trước trận đấu giữa Campuchia và Singapore. Ít giờ sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).