Xác định các kênh VTV phát sóng ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu cụ thể đội tuyển Việt Nam

Đa dạng kênh phát, nhiều lựa chọn cho người hâm mộ

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bỏ lỡ hành trình của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Hyundai Cup 2026 khi toàn bộ các trận đấu của giải được phát sóng trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cụ thể, dự kiến khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên VTV5, VTV7 và nền tảng VTVgo.

Việc phát sóng đồng thời trên truyền hình và nền tảng số giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi các trận đấu ở bất kỳ đâu, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026

Theo lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán đội tuyển Timor Leste lúc 20 giờ 30 phút ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan); tiếp đó tiếp đón đội tuyển Singapore lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội); làm khách trước đội tuyển Indonesia lúc 20 giờ 30 phút ngày 3.8 trên sân Bogor (Indonesia); trước khi khép lại vòng bảng bằng màn so tài với đội tuyển Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Lịch thi dấu vòng bảng ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Trong đó, trận mở màn gặp Timor Leste sẽ diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan). Đội tuyển Timor Leste phải chọn sân đấu này làm sân nhà do các sân vận động trong nước chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Singapore và Campuchia. Xen giữa là chuyến làm khách được dự báo nhiều thử thách trên sân của Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch

ASEAN Hyundai Cup 2026 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự với tư cách nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024. Đây cũng là mục tiêu lớn đầu tiên của HLV Kim Sang-sik trong năm 2026 trước khi hướng đến vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Chonburi (Thái Lan) ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam đã có gần một tháng chuẩn bị với đợt tập huấn tại Hàn Quốc và các trận giao hữu trong nước. Ở trận tổng duyệt trước ngày lên đường, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Đình Bắc.

Lực lượng của đội tuyển Việt Nam cũng nhận được nhiều kỳ vọng khi quy tụ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu cùng những gương mặt nhập tịch đang có phong độ cao như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và thủ môn Lê Giang Patrik.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Theo thể thức của giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Với việc được thi đấu hai trận trên sân Mỹ Đình cùng lực lượng được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất khu vực, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, trước khi hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á trong kỷ nguyên mới của ASEAN Hyundai Cup.