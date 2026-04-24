Lịch thi đấu V-League mới nhất: Trận đấu quan trọng của Hoàng Hên và CLB Hà Nội, quyết thắng Ninh Bình

Sau 19 vòng đấu, CLB Hà Nội được 33 điểm, thua 4 điểm so với đội xếp hạng 3 là Ninh Bình. Vì thế ở trận đấu lúc 18 giờ hôm nay 24.4, họ bắt buộc phải đánh bại Ninh Bình để rút ngắn cách biệt. Nếu thua trận, khoảng cách sẽ là 7 điểm và xem như CLB Hà Nội còn rất ít cơ hội chen chân vào vị trí hạng 3 chung cuộc.

Để đánh bại đối thủ, CLB Hà Nội phải trông chờ nhiều vào phong độ của Hoàng Hên. Các trận gần đây, mỗi lần anh chơi hay và ghi bàn, CLB Hà Nội đều giành trọn 3 điểm. Vì thế, HLV Harry Kewell kỳ vọng anh tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng thủ đô kéo dài mạch thắng. Từ ngày trở thành công dân VN, anh không chỉ "nổ súng" đều đặn (hiện xếp thứ 4 trong danh sách cầu thủ ghi bàn với 9 pha lập công), mà còn là nhà kiến tạo giúp các vệ tinh xung quanh như Hai Long, David Fisher có cơ hội dứt điểm xé lưới đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, CLB Ninh Bình cũng rất hay khi đã lấy lại sức mạnh như đầu mùa giải. Hoàng Đức được nghỉ ngơi ở vòng 19 nên anh sẽ trở lại với đầy đủ sức mạnh để hợp cùng Geovane, Quốc Việt xé lưới CLB Hà Nội. HLV trưởng CLB Ninh Bình Bae Ji-won cũng hiểu tầm quan trọng của trận đấu này, nên ông sẽ trổ hết tài nghệ của mình để bài binh bố trận giúp học trò kìm chân đối thủ. Một trận hòa cũng đủ để tân binh V-League thuận lợi hơn cho mục tiêu hạng 3 chung cuộc.

CLB PVF-CAND và trận cầu 6 điểm

Ở nhóm cuối bảng, CLB PVF-CAND sẽ làm khách trên sân CLB Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 25.4 với mục tiêu phải có điểm. Tinh thần là điểm rất mạnh của PVF-CAND, nhưng do cầu thủ đa số còn non kinh nghiệm nên họ thường không có kết quả tốt mỗi khi gặp các đội bóng già rơ hơn. Vì thế đây sẽ là trận đấu khó với PVF-CAND, bởi Thanh Hóa thường chơi rất khó chịu mỗi khi đá tại xứ Thanh. Đội quân do HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt đang xếp thứ 13 và thua Thanh Hóa (hạng 12) 4 điểm, nên họ rất cần một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Ngoài ra nếu có 3 điểm ở trận này, PVF-CAND cũng có thể tạo cách biệt với đội cuối bảng Đà Nẵng, giúp các cầu thủ thoải mái tâm lý hơn. Ở tình thế khó khăn, ông Trần Tiến Đại hy vọng Xuân Bắc, Bá Đạt, Thái Quý, Thanh Nhàn, Lý Đức, Mpande… sẽ chơi bùng nổ như trận hòa 1-1 với CLB Công an Hà Nội để lấy điểm trên sân Thanh Hóa. Đây là trận đấu rất căng nên BTC đã mời trọng tài người Malaysia Bin Ali điều khiển.

Trên sân nhà Chi Lăng, CLB Đà Nẵng cũng gặp khó khăn khi tiếp đón đội nhì bảng Thể Công Viettel lúc 18 giờ ngày 26.4. Dù HLV Popov của Thể Công Viettel vẫn còn bị truất quyền chỉ đạo, nhưng với thực lực hơn hẳn, đội bóng áo lính nhiều khả năng sẽ có điểm trên sân khách.

Trận HAGL tiếp CLB Hải Phòng trên sân Pleiku lúc 17 giờ hôm nay cũng rất được quan tâm. Đội bóng phố núi quyết tâm thắng trận này để sớm tiếp cận vị trí an toàn.

Các cặp đấu còn lại của vòng 20: Becamex TP.HCM gặp Nam Định (18 giờ ngày 25.4); Hà Tĩnh gặp CLB Công an TP.HCM (18 giờ ngày 26.4); CLB Công an Hà Nội gặp SLNA (19 giờ 15 ngày 26.4).

