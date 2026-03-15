Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel thắng nhọc CLB Hải Phòng: Chưa rơi khỏi tốp 2

Tối 15.3, Thể Công Viettel tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc vòng 16 V-League 2025-2026. Đội bóng ngành quân đội với lợi thế sân nhà và lực lượng nhân sự được đánh giá cao hơn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đoàn quân của HLV Velizar Popov có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn, nhưng lại tỏ ra thiếu hiệu quả.

Thể Công Viettel áp đảo thế trận nhưng thiếu hiệu quả

CLB Hải Phòng chơi biết người biết ta, phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ để phản công. Nhưng nếu xét về số tình huống nguy hiểm tạo ra về phía khung thành đối phương, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không hề thua kém Thể Công Viettel. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng đất cảng cũng đã không chắt chiu cơ hội để mở điểm.

Lucao một lần nữa tỏa sáng để giúp Thể Công Viettel khai thông bế tắc ẢNH: MINH TÚ

Lần lượt Đàm Tiến Dũng, Tagueu của CLB Hải Phòng đã có cơ hội nhưng bỏ lỡ. Ở phía ngược lại, Thể Công Viettel cũng chưa thực sự may mắn khi bị xà ngang từ chối bàn thắng sau quả đánh đầu của Paulinho ở phút 45.

Lucao lên tiếng đúng lúc

Hiệp 2 vẫn chứng kiến thế trận lấn lướt được tạo ra bởi chủ nhà Thể Công Viettel. Dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội gặp khó khi phải đối mặt với hệ thống phòng ngự thi đấu với quyết tâm cao của CLB Hải Phòng.

Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng xuất sắc để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Khi Thể Công Viettel cần nhất, người luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà không ai khác chính là Lucao. Từ biên trái, Phan Tuấn Tài tung cú tạt sớm chính xác vào vòng cấm để chân sút người Brazil bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn khai thông bế tắc ở phút 60. Đây là pha lập công thứ 9 của ngoại binh này trong màu áo đội bóng ngành quân đội.

Bàn thắng định đoạt trận đấu cho CLB Thể Công Viettel

Bàn thắng duy nhất của Lucao giúp Thể Công Viettel giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Với chiến thắng này, đội bóng ngành quân đội vẫn đứng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng khi có 34 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 4 điểm.