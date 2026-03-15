Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel thắng nhọc CLB Hải Phòng: Chưa rơi khỏi tốp 2

Thu Bồn
Thu Bồn
15/03/2026 21:11 GMT+7

Thể Công Viettel giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, khi giành chiến thắng vất vả trước CLB Hải Phòng với pha lập công duy nhất của Lucao.

Tối 15.3, Thể Công Viettel tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc vòng 16 V-League 2025-2026. Đội bóng ngành quân đội với lợi thế sân nhà và lực lượng nhân sự được đánh giá cao hơn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đoàn quân của HLV Velizar Popov có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn, nhưng lại tỏ ra thiếu hiệu quả.

Thể Công Viettel áp đảo thế trận nhưng thiếu hiệu quả

CLB Hải Phòng chơi biết người biết ta, phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ để phản công. Nhưng nếu xét về số tình huống nguy hiểm tạo ra về phía khung thành đối phương, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không hề thua kém Thể Công Viettel. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng đất cảng cũng đã không chắt chiu cơ hội để mở điểm.

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng: Màn trình diễn của Lucao

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel thắng nhọc CLB Hải Phòng: Chưa rơi khỏi tốp 2- Ảnh 1.

Lucao một lần nữa tỏa sáng để giúp Thể Công Viettel khai thông bế tắc

ẢNH: MINH TÚ

Lần lượt Đàm Tiến Dũng, Tagueu của CLB Hải Phòng đã có cơ hội nhưng bỏ lỡ. Ở phía ngược lại, Thể Công Viettel cũng chưa thực sự may mắn khi bị xà ngang từ chối bàn thắng sau quả đánh đầu của Paulinho ở phút 45.

Lucao lên tiếng đúng lúc

Hiệp 2 vẫn chứng kiến thế trận lấn lướt được tạo ra bởi chủ nhà Thể Công Viettel. Dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội gặp khó khi phải đối mặt với hệ thống phòng ngự thi đấu với quyết tâm cao của CLB Hải Phòng.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel thắng nhọc CLB Hải Phòng: Chưa rơi khỏi tốp 2- Ảnh 2.

Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng xuất sắc để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn

ẢNH: MINH TÚ

Khi Thể Công Viettel cần nhất, người luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà không ai khác chính là Lucao. Từ biên trái, Phan Tuấn Tài tung cú tạt sớm chính xác vào vòng cấm để chân sút người Brazil bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn khai thông bế tắc ở phút 60. Đây là pha lập công thứ 9 của ngoại binh này trong màu áo đội bóng ngành quân đội.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel thắng nhọc CLB Hải Phòng: Chưa rơi khỏi tốp 2- Ảnh 3.

Bàn thắng định đoạt trận đấu cho CLB Thể Công Viettel

Bàn thắng duy nhất của Lucao giúp Thể Công Viettel giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Với chiến thắng này, đội bóng ngành quân đội vẫn đứng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng khi có 34 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 4 điểm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận