Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện 2 trọng tài Malaysia thổi 2 trận cực nóng V-League, xuất hiện nhân tố ‘lạ’

Nghi Thạo
23/04/2026 09:34 GMT+7

Hai trọng tài FIFA người Malaysia tiếp tục được ban tổ chức mời tham gia điều hành các trận đấu đáng chú ý tại vòng 20 V-League 2025-2026, trong bối cảnh cạnh tranh ở hai đầu bảng xếp hạng đang bước vào giai đoạn quyết liệt.

Trọng tài Bin Ali - gương mặt quen thuộc tại V-League

Cụ thể, trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và PVF-CAND diễn ra lúc 18 giờ ngày 25.4 sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cầm còi. Vị trọng tài sinh năm 1985 này là gương mặt quen thuộc tại V-League, thường xuyên được giao nhiệm vụ ở những trận đấu có tính chất quan trọng. Ở mùa giải năm nay, ông từng điều hành trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình tại vòng 12.

Với kinh nghiệm và sự quyết đoán, trọng tài Bin Ali được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt trận đấu dự báo nhiều căng thẳng, khi CLB Thanh Hóa (17 điểm, xếp thứ 12) đối đầu PVF-CAND (13 điểm, xếp thứ 13). Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội khá thất thường, khiến cục diện trở nên khó lường.

Lộ diện 2 trọng tài Malaysia thổi 2 trận cực nóng V-League, xuất hiện nhân tố ‘lạ’ - Ảnh 1.

ảnh: vpf

CLB Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, nhưng PVF-CAND lại cho thấy tinh thần thi đấu rất kiên cường trong các trận cầu "6 điểm". Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra với nhịp độ cao, tranh chấp quyết liệt. Vai trò của trọng tài vì thế sẽ đặc biệt quan trọng trong việc giữ sự kiểm soát và đảm bảo tính công bằng.

Lộ diện 2 trọng tài Malaysia thổi 2 trận cực nóng V-League, xuất hiện nhân tố ‘lạ’ - Ảnh 2.

Trọng tài Bin Ali (thứ ba từ phải sang) điều hành tại V-League

Trận đấu thứ hai có sự tham gia của trọng tài nước ngoài là cuộc đối đầu giữa CLB Đà Nẵng và Thể Công Viettel lúc 18 giờ ngày 26.4. Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) sẽ lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thể Công Viettel (41 điểm, xếp thứ 2) đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch, trong khi CLB Đà Nẵng (12 điểm, xếp cuối) lại rất cần điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Thể Công Viettel đương nhiên được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều, tổ chức tốt và khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, CLB Đà Nẵng trên sân nhà luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Đặc biệt khi đối đầu các đối thủ mạnh, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Trước đó, 19 vòng đấu đã qua có 4 trận được điều hành bởi trọng tài ngoại, bao gồm các trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Ninh Bình (vòng 12), Thể Công Viettel gặp CLB Hà Nội (vòng 14), CLB Hà Nội gặp CLB Công an Hà Nội (vòng 15) và CLB Ninh Bình gặp CLB Công an Hà Nội (vòng 16). Dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế, ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài VFF sẽ tiếp tục cân nhắc, đề xuất việc mời trọng tài nước ngoài cho các trận đấu then chốt nhằm đảm bảo chất lượng và tính công bằng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

'Báo động đỏ' cho V-League

