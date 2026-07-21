Trung vệ Thành Chung bị kiến ba khoang ‘tấn công’, đội tuyển Việt Nam có ảnh hưởng không?

Chiều 21.7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan). Dù phải bôi thuốc điều trị, tuyển thủ Việt Nam vẫn cùng toàn đội tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Timor Leste.



Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi với nền nhiệt khoảng 26-27 độ C, gió mát và độ ẩm cao, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik dễ dàng triển khai các nội dung chuyên môn.

Thành Chung (phải) trong một buổi tập tại Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, Nguyễn Thành Chung là trường hợp nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trên sân tập với khuôn mặt được bôi thuốc điều trị. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam bị độc tố từ kiến ba khoang gây bỏng ở vùng trán, mũi, má và cằm trong quá trình di chuyển sang Thái Lan.

Theo đội ngũ y tế, Thành Chung sẽ tiếp tục sử dụng thuốc đặc trị trong khoảng 2-3 ngày để các vùng da tổn thương hồi phục. Chấn thương ngoài da này không được đánh giá quá nghiêm trọng và hiện chưa ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của cầu thủ.

Sau buổi tập đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tập trung hoàn thiện chiến thuật nhằm hướng đến trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste vào lúc 20 giờ 30 ngày 24.7. Với sự chênh lệch về trình độ, mục tiêu giành trọn 3 điểm được xem là hoàn toàn khả thi.

Bên cạnh chiến thắng, ban huấn luyện cũng hướng đến việc tạo cách biệt tỷ số để cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A, khi Indonesia được đánh giá là đối thủ trực tiếp của tuyển Việt Nam.

Dù gặp sự cố ngoài ý muốn với Nguyễn Thành Chung, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự chuẩn bị tích cực và hướng đến mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste.

