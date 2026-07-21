Hàng thủ Việt Nam siêu mạnh bất chấp những thay đổi, các đối thủ đâu dễ khoan thủng

Nhiều nhân sự giỏi

Ở vị trí thủ môn, 2 nhân vật đã ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 là Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Filip đã rời đội, thay vào đó là các thủ thành Lê Giang Patrik và Đặng Văn Lâm. Gương mặt duy nhất còn sót lại trong khung thành, so với kỳ ASEAN Cup gần nhất, là thủ môn trẻ Trần Trung Kiên.

Lê Giang Patrik sẽ giữ vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Minh Tú

Lê Giang Patrik nhiều khả năng sẽ được thi đấu chính thức ở ASEAN Cup 2026. Thủ thành đang khoác áo CLB Công an TP.HCM thậm chí còn được đánh giá cao hơn các thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu ở tính ổn định. Chính vì thế, vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam vào lúc này khiến người hâm mộ an tâm.

Ở hàng hậu vệ, sự thay đổi cũng diễn ra không ít. Trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã rút lui do chấn thương, trung vệ Bùi Tiến Dũng không được gọi lên đội tuyển Việt Nam đợt này. Ba trung vệ thường xuyên có suất đá chính cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 giờ chỉ còn mỗi Nguyễn Thành Chung là giữ được vị trí so với cách đây 2 năm.

Dù vậy, những gương mặt thay thế cho Duy Mạnh và Tiến Dũng có thể tạo được sự an tâm, bởi những trung vệ còn lại ở đội tuyển Việt Nam hiện nay đều có ưu thế riêng của từng người. Nhật Minh giỏi đọc tình huống, Xuân Mạnh hiệu quả khi tham gia tấn công, Việt Anh (1,84 m) và đặc biệt là Quang Kiệt (1,95 m) có ưu thế lớn về thể hình, giúp cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này cực mạnh ở khả năng chống bóng bổng.

Phong cách chơi bóng đa dạng

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 cũng hứa hẹn có sự thay đổi so với ASEAN Cup 2024. Cầu thủ kỳ cựu Đoàn Văn Hậu trở lại với vai trò quen thuộc, sau thời gian dài vắng bóng ở vị trí này. Trong khi đó, người thường xuyên đá vai hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam cách đây 2 năm là Nguyễn Văn Vĩ hiện sắm vai "siêu dự bị".

Đoàn Văn Hậu (5) trở lại với vai trò hậu vệ cánh trái? Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, cũng ở cánh trái hàng hậu vệ, đội tuyển Việt Nam hiện có Phan Tuấn Tài tạt bóng rất tốt. Anh sẽ là sự bổ sung hữu hiệu cho các pha tấn công biên, treo bóng bổng của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, khi chúng ta cần đến các pha tấn công như thế này từ biên trái.

Chỉ có vị trí hậu vệ cánh phải là ổn định. Trương Tiến Anh vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik bên cánh này. Cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình vẫn rất nhanh và dẻo dai. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, hỗ trợ đắc lực cho cả tuyến dưới lẫn tuyến trên của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự số 1 của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 là Doãn Ngọc Tân không được tham dự ASEAN Cup 2026, vì phong độ kém. Vai trò này hiện giao cho Hoàng Đức hoặc Thành Long. Cả hai đều là những tiền vệ trung tâm hay nhất V-League mấy mùa giải vừa qua, nên người hâm mộ có thể an tâm về chất lượng của họ.

Nhìn toàn cục, dù hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi so với cách đây 2 năm, nhưng sức mạnh của khu vực này không suy giảm, thậm chí còn có dấu hiệu mạnh lên. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ những người thay thế những vị trí cũ đều có chất lượng chuyên môn cao, không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại đang đạt phong độ tốt, giàu khát khao chiến thắng, khát khao chinh phục danh hiệu vô địch Đông Nam Á cho bóng đá nước nhà.