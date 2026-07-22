HLV Thái Lan nói điều rất bất ngờ về đội tuyển Việt Nam, thận trọng đến mức ngạc nhiên

HLV Thái Lan nêu lý do luôn đề cao đội tuyển Việt Nam

"Tôi nghĩ, chúng ta không thể đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam bởi vì, như chúng ta đã biết, họ đã có một thời gian chuẩn bị dài hơi, và cũng đã triệu tập được những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu này.

Điều này không phải là để tìm cách gây áp lực lên họ, nhưng chúng ta chỉ đang thảo luận về tình hình trên lý thuyết, bởi vì về mặt lý thuyết, thì cũng không nên bao giờ có thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam", HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan chia sẻ với báo chí nước này khi đánh giá về cuộc đua vô địch tại ASEAN Cup 2026 sắp khởi tranh ngày 24.7.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn xếp trong tốp 20 châu Á, có thể sẽ là đối thủ trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo HLV Hudson: "Theo quan điểm của tôi, đội tuyển Thái Lan không phải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này, do một số yếu tố như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt đã hơn 3-4 tuần nay, và cả đội Singapore nữa (đều ở bảng A còn có Indonesia, Campuchia và Timor Leste). Tuy nhiên, nhìn chung, tôi hài lòng với đội hình hiện tại. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là nỗ lực hết sức".

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B còn có Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. "Voi chiến" sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Lào trên sân khách ở Vientiane lúc 20 giờ ngày 25.7. Trong các ngày qua, đội quân của HLV Hudson đã tăng cường tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho giải đấu.

"HLV Hudson cho các cầu thủ Thái Lan tập luyện cả buổi sáng để tăng cường thể lực, buổi chiều tập chiến thuật và buổi tối là các bài tập tăng cường trong phòng gym. Gần đây, HLV Hudson cũng tổ chức các trận đấu tập với đội U.21 BG Pathum United và CLB Port FC để thử nghiệm đội hình.

Đội tuyển Thái Lan tập trung hiện có 24 cầu thủ chuẩn bị cho ASEAN Cup từ ngày 20.7 vừa qua, chỉ còn tiền đạo Patrik Gustavsson phải đến ngày 5.8 mới góp mặt. Vì vậy, cầu thủ này chỉ có thể thi đấu ở trận cuối cùng bảng gặp Myanmar ngày 8.8", theo Siamsport.

Thành phần đội tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 vẫn có nhiều cầu thủ hàng đầu, như thủ môn kỳ cựu Kampol Pathomakkakul, hậu vệ Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, Wanchai Jarunongkran, tiền vệ Pokklaw Anan, Worachit Kanitsribampen, Sarach Yooyen, cùng các tiền đạo như Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Gustavsson (tập trung muộn).

Cũng theo Siamsport, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), đã giao chỉ tiêu cho đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 khá nhẹ nhàng, đó là "tiến càng sâu càng tốt tại giải".

Nhưng với người hâm mộ Thái Lan, chỉ có ngôi vô địch mới làm họ hài lòng, sau khi "Voi chiến" đã để thua đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận chung kết giải đấu năm 2024 diễn ra vào đầu năm 2025, với các tỷ số 1-2 và 2-3, cũng theo Siamsport.