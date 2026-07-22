ASEAN Cup 2026: Trước khi đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia bỗng lo Campuchia quá mạnh

Duyên nợ Indonesia đối đầu trận ra quân với Campuchia tại ASEAN Cup

Đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu với Campuchia ở trận ra quân ASEAN Cup (AFF Cup trước đây), trên sân nhà lúc 20 giờ 30 ngày 27.7 tại Bogor. Trong hai lần gặp trước vào các kỳ giải năm 2020 và 2022, Indonesia đều giành chiến thắng với tỷ số lần lượt 4-2 và 2-1.

Lịch thi đấu bảng A Ảnh: FPT PLAY

Đội tuyển Indonesia vắng bóng toàn bộ dàn sao nhập tịch thi đấu ở châu Âu như Ole Romeny ở ASEAN Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Càng về sau, đội tuyển Campuchia đã cải thiện sức mạnh đội hình khá đáng kể và để giành chiến thắng trước họ ngày càng không dễ dàng. Trận thắng với tỷ số 2-1 của đội tuyển Indonesia trước Campuchia trên sân Gelora Bung Karno vào năm 2022 đã cho thấy điều đó.

Khi đó, Egy Maulana Vikri giúp Indonesia dẫn trước, nhưng ngay sau đó đã bị Sareth Krya gỡ hòa 1-1, trước khi phải nhờ Witan Sulaeman trở thành người hùng ghi bàn quyết định mới giúp đội quân của HLV Shin Tae-yong (khi đó còn dẫn dắt Indonesia) giành được chiến thắng rất khó khăn", CNN Indonesia cho biết.

Tại ASEAN Cup 2026, Campuchia tiếp tục tăng cường một số cầu thủ nhập tịch gốc ngoại, đáng chú ý như cầu thủ gốc Brazil, Iago Bento hay cầu thủ gốc Uzbekistan, Alisher Mirzaev. Qua đó, đang khiến báo chí Indonesia lo lắng khả năng đội nhà dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman dù có thành tích tốt gần đây, nhưng vì sử dụng đa số cầu thủ trong nước, sẽ lại gặp khó khăn trước đối thủ đến từ xứ sở chùa tháp.

"Đội tuyển Indonesia nên cảnh giác với đối thủ Campuchia ở ngay trận ra quân, trong bảng đấu A tại ASEAN Cup 2026 còn có Việt Nam, Singapore và Timor Leste. Campuchia sẽ thi đấu trận ra quân với Singapore trên sân nhà (19 giờ ngày 24.7).

Sau đó, bất kể kết quả như thế nào, họ cũng sẽ có động lực gấp đôi khi đến Bogor để gặp đội tuyển Indonesia. Campuchia khi đó chắc chắn đã "nóng máy", còn thầy trò ông Herdman thi đấu trận đầu tiên tại giải, mà trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và đối thủ này còn đang mạnh lên so với hai năm trước", cũng theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste ngày 24.7 Ảnh: NGỌC LINH

Cùng bảng A, đội tuyển Việt Nam cũng sớm thi đấu với trận ra quân gặp Timor Leste lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan).

Indonesia sau trận gặp Campuchia, sẽ gặp tiếp Timor Leste (ngày 31.7), còn Việt Nam gặp Singapore cùng ngày. Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 tại Bogor. Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà gặp Campuchia, còn Indonesia đến làm khách trước Singapore (đều cùng ngày 7.8).

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sau thời gian tập luyện ở Bali, với HLV Herdman thử nghiệm nhiều đội hình thi đấu khác nhau gồm đa số các cầu thủ thi đấu ở giải trong nước Super League, nhưng vẫn quy tụ những cái tên nhập tịch đáng chú ý như Thom Haye, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat và Mauro Zijlstra...