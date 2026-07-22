David Beckham cấp phép đặc biệt cho Messi và De Paul sau World Cup, khi nào trở lại thi đấu?

An ninh được tăng cường xung quanh nhà riêng của Messi

Messi và gia đình đã trở về quê nhà ở Rosario, miền trung Argentina, thăm bố mẹ anh và sẽ nghỉ ngơi tại đây sau thời gian thi đấu tại World Cup.

Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham cấp phép đặc biệt cho Messi nghỉ ngơi trong thời gian được cho là cần thiết trước khi trở lại thi đấu Ảnh: Reuters

Theo báo chí Argentina, Messi và một số cầu thủ rất buồn và thất vọng sau trận chung kết thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, đó là lý do họ không muốn tổ chức và tham gia buổi lễ kỷ niệm cho danh hiệu á quân dù rất đông người hâm mộ mong chờ.

Chỉ có một lễ tiếp đón thành phần đội tuyển còn lại trở về nước sau trận đấu, với điểm đến tại trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) trước khi mọi thành viên tự do trở về nhà nghỉ ngơi bên gia đình, hay trở lại CLB.

Theo kênh La Nacion Mas, rất đông người hâm mộ Argentina kéo đến khu vực quanh nhà riêng của Messi để hy vọng gặp anh và xin chụp ảnh lưu niệm. Nhưng giới chức địa phương đã ra lệnh cấm tụ tập tại đây, nhằm tránh làm phiền trong thời gian danh thủ này dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Cùng lúc, AFA đang xem xét thực hiện các hành động pháp lý lớn, liên quan đến chiến dịch thông tin sai lệch nhắm vào các cầu thủ đội tuyển Argentina trong suốt World Cup. Trọng tâm sẽ là những hình ảnh giả mạo được đăng tải chống lại các cầu thủ đội tuyển quốc gia và những tuyên bố sai lệch, theo La Nacion Mas.

Messi sẽ nghỉ phép trong bao lâu?

Theo quy định của FIFA và FIFPRO (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp thế giới), các cầu thủ tham dự World Cup được phép nghỉ ngơi tối thiểu 21 ngày, cùng với ít nhất 72 giờ giữa các trận đấu, như một phần của các biện pháp được thiết kế để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của các cầu thủ.

Trước World Cup, Messi và David Beckham đều gia nhập 'CLB tỉ phú' cùng Ronaldo Ảnh: Reuters

Vì vậy, phù hợp với phát biểu của HLV Guillermo Hoyos: "Ban lãnh đạo Inter Miami đã quyết định để Messi và De Paul được nghỉ ngơi trong thời gian họ cho là cần thiết trước khi trở lại thi đấu. Chúng tôi không vội, vì World Cup chỉ vừa kết thúc".

Inter Miami sẽ trở lại thi đấu tại giải MLS với trận gặp Chicago Fire FC trên sân nhà Nu lúc 6 giờ 30 ngày 23.7. Chicago Fire FC là đội vừa chiêu mộ chân sút "hàng khủng" Robert Lewandowski dự kiến cũng sẽ ra mắt. Nhưng tiếc là danh thủ này không có cơ hội đối đầu với Messi. Inter Miami hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 31 điểm sau 15 trận, còn Chicago Fire FC xếp hạng 3 với 26 điểm sau 14 trận.

Theo ESPN, Messi và De Paul, ngoài trận đấu trên, họ cũng sẽ vắng mặt ở trận tiếp theo của Inter Miami trên sân khách gặp CF Montreal vào ngày 26.7. Tương tự là trận gặp Columbus Crew vào ngày 2.8. Sớm nhất, Messi và De Paul chỉ có thể trở lại thi đấu tại giải Leagues Cup, với các trận vòng bảng gặp Atletico San Luis ngày 6.8, gặp Monterrey ngày 9.8, hoặc trận gặp Leon ngày 13.8.

Đây là các giải đấu mà người hâm mộ thế giới sẽ còn cơ hội chứng kiến Messi thi đấu, trong khi ở các đấu trường quốc tế cùng đội tuyển Argentina như Copa America 2028 và World Cup 2030 đều không chắc chắn. Cho đến nay, danh thủ 39 tuổi hoàn toàn im lặng về dự định tiếp theo ở đội tuyển.