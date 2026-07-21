Messi cùng gia đình đã về Argentina, nỗi buồn thua chung kết World Cup vẫn đọng lại

Messi cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba con trai Thiago, Mateo, Ciro đã đáp chuyến bay riêng từ Fort Lauderdale (Mỹ) về TP.Rosario (Argentina), khép lại hành trình kéo dài hơn 1 tháng tại World Cup 2026.

Theo các báo Ole, Clarin và La Nacion, máy bay chở gia đình Messi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Islas Malvinas ở Fisherton vào khoảng 18 giờ 27 ngày 21.7 (giờ Việt Nam). Công tác an ninh được thắt chặt, trong khi nhiều CĐV đã có mặt từ rất sớm với biểu ngữ cảm ơn đội trưởng đội tuyển Argentina.

Nhiều CĐV Argentina vẫn ra sân bay, chờ sự xuất hiện của Messi ẢNH: REUTERS

Messi cần nghỉ ngơi

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Messi cùng gia đình nhanh chóng rời sân bay bằng xe van để trở về căn nhà riêng tại khu Kentucky Country Club ở Funes, ngoại ô Rosario, nơi bố mẹ anh đang sinh sống. Khác với phần lớn đồng đội trở về Buenos Aires trước đó, siêu sao 39 tuổi lựa chọn bay thẳng về quê nhà để nghỉ ngơi cùng gia đình.

Theo truyền thông Argentina, quyết định nhằm giúp Messi có thêm thời gian hồi phục thể lực cũng như cân bằng lại cảm xúc sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20.7.

Dù đã sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch thế giới vẫn để lại nỗi tiếc nuối lớn với thủ quân của "Albiceleste". Trên trang cá nhân, Messi thừa nhận: "Nỗi đau là vô cùng lớn và sẽ cần thời gian để vết thương này lành lại".

Tuy nhiên, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng cũng nhấn mạnh niềm tự hào về tập thể Argentina khi liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết World Cup.

Messi chia sẻ: "Tôi cũng trân trọng tất cả những điều tốt đẹp. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, nhận được sự ủng hộ của cả đất nước và một lần nữa đưa Argentina trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Xin cảm ơn tất cả những lời động viên và chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch".

Thông điệp đầy cảm xúc của anh nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác nhưng không hé lộ bất kỳ quyết định nào về tương lai trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tờ Ole đánh giá, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu World Cup 2026 có phải giải đấu cuối cùng của Messi với đội tuyển hay không. Dù chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng khả năng anh tiếp tục cống hiến cho Argentina vẫn rất lớn.

Quyết định về tương lai của Messi ở đội tuyển Argentina vẫn chưa được đưa ra ẢNH: REUTERS

Messi hiện còn hợp đồng với Inter Miami đến hết năm 2028 và vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Chính màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026 càng củng cố niềm tin rằng anh vẫn có thể đóng vai trò thủ lĩnh trong giai đoạn chuyển giao của đội tuyển Argentina hướng đến Copa America 2028.

Trong thời gian tới, Messi sẽ chỉ nghỉ ngắn ngày tại Rosario trước khi trở lại Mỹ hội quân cùng Inter Miami. Đội bóng bang Florida sẽ tiếp đón Chicago Fire tại MLS ngay trong tuần này.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng chưa gây áp lực buộc Messi phải sớm đưa ra quyết định. Ban lãnh đạo đội tuyển dự kiến sẽ dành cho đội trưởng Argentina thêm thời gian để vượt qua nỗi thất vọng sau trận chung kết, trước khi cùng nhau bàn về chặng đường tiếp theo của "Albiceleste".