FIFA bất ngờ xóa thẻ đỏ của Paredes, lên tiếng về màn ẩu đả sau chung kết World Cup

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút căng thẳng không chỉ khiến Argentina lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup, mà còn khép lại bằng một vụ hỗn chiến giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo BBC và The Mirror, ngay sau trận đấu, hệ thống thông tin dành cho bình luận viên của FIFA từng hiển thị Leandro Paredes phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi xô xát với hậu vệ Eric Garcia. Tuy nhiên, FIFA sau đó đã xóa thông tin này khỏi hồ sơ chính thức và bất ngờ xác nhận với BBC rằng không có thẻ đỏ nào được trọng tài Slavko Vincic rút ra dành cho tiền vệ Argentina sau trận đấu.

FIFA bất ngờ thông báo Paredes (số 5) không nhận thẻ đỏ sau màn ẩu đả sau chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

FIFA xác nhận chính thức điều tra

The Mirror cho biết: “Hiện bảng thống kê chính thức của FIFA chỉ ghi nhận một thẻ đỏ của Argentina là trường hợp Enzo Fernandez, sau khi tiền vệ này nhận đủ hai thẻ vàng trong thời gian thi đấu. Thẻ đỏ của cầu thủ này diễn ra ở phút 90+3. Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu Paredes phải nhận bất kỳ án phạt nào, quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc điều tra kỷ luật của FIFA chứ không xuất phát từ thẻ đỏ trên sân”.

Trong thông báo chính thức tối 21.7 (giờ Việt Nam), FIFA cũng xác nhận đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra toàn bộ sự việc.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết: "Sau khi đánh giá các báo cáo trận đấu liên quan đến trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, và phù hợp với Điều 36 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã bổ nhiệm một công tố viên kỷ luật và đạo đức để điều tra các vi phạm tiềm tàng liên quan đến các sự cố sau trận đấu".

FIFA chưa công bố thời điểm kết thúc quá trình điều tra cũng như các hình thức xử lý có thể được áp dụng. Theo nhiều nguồn tin, nếu bị xác định vi phạm, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina có thể đối mặt với án treo giò, trong khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng có nguy cơ bị xử phạt tài chính.

Theo Marca, những hình ảnh từ nhiều góc quay cho thấy vụ việc bắt nguồn khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng chức vô địch. Trong lúc đó, Nahuel Molina đã đánh vào ngực Rodri khi tiền vệ đội trưởng Tây Ban Nha chạy ngang qua. Rodri lập tức quay lại chất vấn, khiến Eric Garcia cùng nhiều cầu thủ Tây Ban Nha lao tới can ngăn.

Không lâu sau, Leandro Paredes xuất hiện, có hành động túm cổ và xô Eric Garcia, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Gavi cũng lao vào tranh cãi trước khi hai bên bị đồng đội và lực lượng an ninh tách ra. Marca còn cho biết một thành viên ban huấn luyện Argentina cũng xảy ra va chạm với Dani Olmo trong thời điểm hỗn loạn.

Paredes bị chỉ trích vì lối đá xấu xí ở trận chung kết ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, hành vi của các cầu thủ Argentina vấp phải nhiều phản ứng từ truyền thông và giới chuyên môn. Trên kênh BBC, cựu thủ môn Joe Hart cho rằng chỉ có Messi giữ được sự điềm tĩnh khi chủ động bắt tay các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận.

Trong khi đó, Wayne Rooney nhận định ông không bất ngờ trước phản ứng của Argentina, còn Alan Shearer nhấn mạnh bóng đá không có chỗ cho những hành động bạo lực sau thất bại.