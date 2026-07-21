Hơn 2 triệu người đón nhà vô địch Tây Ban Nha: Yamal, Rodri khiến Madrid bùng nổ

Theo hãng tin EFE, khoảng 2 triệu người đã đứng dọc tuyến đường diễu hành của đội tuyển Tây Ban Nha, biến Madrid thành "biển người" đỏ - vàng để ăn mừng chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này.

Sau khi chuyên cơ chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Madrid-Barajas vào khoảng 21 giờ 25 ngày 20.7 (giờ Việt Nam), Rodri là người đầu tiên bước xuống máy bay với chiếc cúp vàng trên tay. Đội tuyển sau đó được xe buýt hai tầng mui trần mang dòng chữ "Chúc mừng nhà vô địch" đưa về trung tâm thành phố.

Người hâm mộ Tây Ban Nha ăn mừng khi đội tuyển Tây Ban Nha diễu hành trên những chiếc xe buýt mui trần bên ngoài trụ sở Bộ Tổng tham mưu Không quân và Vũ trụ ẢNH: REUTERS

Các cầu thủ Tây Ban Nha trên một chiếc xe buýt mui trần ăn mừng cùng người hâm mộ sau khi giành chiến thắng World Cup ẢNH: REUTERS

"Biển người" ở Tây Ban Nha, chào đón nhà vô địch World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez chào đón các cầu thủ và ban huấn luyện tại Cung điện Moncloa, Madrid ẢNH: REUTERS

Trước khi bắt đầu lễ diễu hành, toàn đội lần lượt được Quốc vương Felipe VI tiếp đón tại Cung điện La Zarzuela và Thủ tướng Pedro Sanchez chào mừng tại Cung điện Moncloa. Quốc vương Felipe VI ca ngợi: "Các bạn đã vượt qua mọi chỉ trích để mang chiếc cúp về nhà. Đây là một tập thể xuất sắc và đã trở thành huyền thoại".

Trong khi đó, Thủ tướng Sanchez cũng bày tỏ hy vọng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chinh phục World Cup 2030, giải đấu mà nước này đồng đăng cai.

Yamal tiếp tục "quẩy" cùng Nico Williams

Đúng 3 giờ sáng 21.7 (giờ Việt Nam), xe buýt chở các nhà vô địch bắt đầu hành trình qua những tuyến phố nổi tiếng của Madrid trong tiếng reo hò không ngớt. Giống như suốt hành trình tại World Cup 2026, Lamine Yamal và Nico Williams tiếp tục trở thành "cặp bài trùng" khuấy động bầu không khí. Hai ngôi sao trẻ liên tục nhảy múa theo tiếng nhạc, thực hiện những động tác ăn mừng quen thuộc khiến hàng triệu người hâm mộ hai bên đường thích thú.

Không chỉ Yamal, Borja Iglesias cũng biến chiếc xe buýt thành một sân khấu âm nhạc khi đảm nhận vai trò DJ, liên tục mở những ca khúc đã gắn liền với hành trình vô địch của đội tuyển. Marcos Llorente xuất hiện đầy phấn khích, còn Ferran Torres - người ghi bàn quyết định ở trận chung kết - nhận được những tràng pháo tay lớn từ người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trên màn hình lớn.

Yamal cùng đồng đội đang tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của đời cầu thủ ẢNH: REUTERS

Rodri bất ngờ "lột xác"

Nếu Yamal mang đến sự trẻ trung và sôi động, thì Rodri lại khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn khác thường. Tiền vệ từng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 liên tục cầm micro khuấy động bầu không khí, hô vang khẩu hiệu "Tây Ban Nha muôn năm!" và không ngừng cổ vũ người hâm mộ.

"Tây Ban Nha muôn năm, Đức vua muôn năm... Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa", Rodri hài hước phát biểu giữa tiếng reo hò vang dội.

Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho Ferran Torres: "Ferran từng chịu rất nhiều chỉ trích không công bằng. Nhưng hôm nay cậu ấy đã trở thành một phần lịch sử bóng đá Tây Ban Nha".

Rodri một lần nữa lại được nâng cúp ẢNH: REUTERS

Chủ nhân bàn thắng duy nhất của chung kết World Cup 2026 - Ferran Torres ẢNH: REUTERS

Cibeles bùng nổ với lễ hội khép lại lịch sử

Khoảng 5 giờ 10 sáng 21.7 (giờ Việt Nam), các cầu thủ lần lượt bước lên sân khấu tại quảng trường Cibeles, nơi khoảng 120.000 người đã chờ sẵn từ nhiều giờ trước. HLV Luis de la Fuente nhận được sự chào đón cuồng nhiệt khi toàn đội đồng loạt chạy tới ôm rồi nâng ông lên không trung. Nhà cầm quân 65 tuổi sau đó còn cầm micro hát một ca khúc của Julio Iglesias, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất buổi lễ.

HLV Luis de la Fuente được các học trò vây quanh ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Tây Ban Nha có lần thứ 2 vô địch thế giới, sau lần đầu vào năm 2010 ẢNH: REUTERS

Marc Cucurella cũng khiến đám đông phấn khích khi trình diễn ca khúc cổ động gắn liền với tên mình, trong khi các cầu thủ cùng hát vang "Superestrella" của nữ ca sĩ Aitana - ca khúc đã trở thành "bài hát may mắn" của Tây Ban Nha xuyên suốt World Cup 2026.

Buổi lễ khép lại trong tiếng hát, pháo hoa và những màn ăn mừng kéo dài đến gần rạng sáng. Với hơn 2 triệu người phủ kín các tuyến phố Madrid, đây được xem là một trong những màn chào đón đội tuyển quốc gia lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, đánh dấu trọn vẹn hành trình đưa "La Roja" trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm chờ đợi.