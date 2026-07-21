Thực hư chuyện cầu thủ Tây Ban Nha đựng cúp vàng World Cup trong túi ni lông

Không phải cúp vàng World Cup thật

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết sau hiệp phụ rạng sáng 20.7, các cầu thủ Tây Ban Nha lần lượt rời sân MetLife để lên xe ra sân bay trở về Madrid. Trong đoạn video do nhà báo Guille Casquero (AS) ghi lại, Cucurella vừa vẫy chào người hâm mộ, vừa xách một chiếc túi ni lông cỡ lớn. Bên trong túi xuất hiện vật thể có hình dáng rất giống chiếc cúp vàng World Cup, khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Nhiều CĐV hài hước bình luận rằng: "Chiếc hộp Louis Vuitton đâu rồi?", hay "Họ thực sự đựng cúp vô địch bằng túi ni lông sao?".

Cảnh Cucurella đựng cúp trong túi ni lông khiến nhiều người chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM AS TELEVISON

Tuy nhiên, theo AS và các hình ảnh hậu trường được tiết lộ sau đó, thứ Cucurella mang theo không phải chiếc cúp vô địch chính thức của FIFA, mà là phiên bản cúp World Cup được lắp ghép bằng LEGO - món quà lưu niệm mà các tuyển thủ Tây Ban Nha đều nhận được sau trận chung kết. Vì vậy, khoảnh khắc tưởng như "khó tin" thực chất chỉ là một hình ảnh vui vẻ trong hành trình trở về của các nhà vô địch.

Cúp thật được FIFA bảo quản nghiêm ngặt

Theo quy định của FIFA, đội vô địch chỉ được nâng và ăn mừng cùng chiếc cúp vàng World Cup nguyên bản trong lễ trao giải và một khoảng thời gian ngắn sau trận đấu.

Chiếc cúp thật sau đó sẽ được FIFA thu hồi để bảo quản, còn đội vô địch sẽ nhận một bản sao chính thức để lưu giữ. Trong lễ trao giải World Cup 2026, chiếc cúp nguyên bản được đặt trong chiếc rương Trophy Trunk do thương hiệu Louis Vuitton chế tác riêng - truyền thống đã được duy trì từ World Cup 2010.

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Trong khi đó, theo bài viết của cây bút Sid Lowe (The Guardian), mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết đều mang theo khá nhiều kỷ vật: bản sao chiếc cúp World Cup, phiên bản LEGO, huy chương, bóng thi đấu, áo đấu, giày, thậm chí cả những mảnh lưới được cắt từ khung thành sau trận đấu.

Vì phải mang rất nhiều đồ lưu niệm cùng lúc, không ít cầu thủ sử dụng những chiếc túi nhựa cỡ lớn để gom toàn bộ hành lý cá nhân. Chính điều này đã tạo nên khoảnh khắc khiến Cucurella trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

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Cúp họ mang về Tây Ban Nha ăn mừng chỉ là bản sao ẢNH: REUTERS

Bài tường thuật của The Guardian còn hé lộ nhiều chi tiết thú vị phía sau hậu trường chức vô địch. Rodri rời phòng thay đồ với danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, bản sao cúp vô địch và phiên bản LEGO. Pau Cubarss mang theo danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Unai Simon sở hữu Găng tay vàng.

Các tuyển thủ còn được tặng những chiếc nhẫn lưu niệm theo phong cách NBA, mang về những quả bóng thi đấu, áo đấu, giày và nhiều món đồ gắn với hành trình đăng quang. Không khí trong đường hầm sân MetLife cũng vô cùng sôi động. Borja Iglesias kéo theo chiếc loa đỏ cỡ lớn phát nhạc, trong khi các cầu thủ vừa hát vừa di chuyển ra xe buýt để kịp chuyến bay trở về Tây Ban Nha.

Đây không phải lần đầu Cucurella gây chú ý sau chức vô địch World Cup. Trước trận chung kết, hậu vệ cánh trái này từng thực hiện "nghi thức may mắn" khi lén chôn một đồng xu xuống mặt sân, tái hiện hành động mà Joan Capdevila từng làm trước trận chung kết World Cup 2010. Anh cũng từng tuyên bố sẽ xăm chân dung HLV Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha vô địch thế giới. Sau trận đấu, chính chiến lược gia 65 tuổi đã hài hước nhắc học trò phải giữ lời hứa.