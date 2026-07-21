Cựu trọng tài FIFA chỉ trích đội tuyển Argentina, gọi Paredes là 'nỗi xấu hổ': Đề nghị treo giò 10 trận

Cựu trọng tài FIFA chỉ trích Paredes

Đội tuyển Argentina không chỉ thua trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, mà còn thất bại trên khía cạnh hình ảnh.

"Các học trò HLV Lionel Scaloni phạm lỗi 25 lần, nhận 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Argentina liên tục chơi tiểu xảo và khiêu khích Tây Ban Nha, trong đó, Leandro Paredes là điểm nóng. Tiền vệ của Boca Juniors vào bóng thô bạo, tranh cãi với trọng tài, phạm lỗi để trả đũa... ngay cả khi đã phải nhận 1 thẻ vàng. Hết trận, Paredes gây hấn, xô đẩy các cầu thủ Tây Ban Nha, tạo ra "hỗn chiến" trên sân MetLife.

Paredes có trận chung kết World Cup đáng quên ẢNH: REUTERS

Theo ông Keith Hackett, cựu trọng tài FIFA, cũng là cựu chủ tịch PGMOL (Cơ quan quản lý và phân công trọng tài Anh), hành động của Paredes ở chung kết là "nỗi xấu hổ".

"Tôi hoàn toàn đồng ý rằng Paredes phải bị treo giò. Theo tôi, mức án tối thiểu nên là 10 trận. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và hành động đó thật kinh khủng. Thật đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được", Hackett trả lời trang Football Insider.

"FIFA không thể hài lòng với những gì cả thế giới đã chứng kiến. Thành thật mà nói, đây không phải một trận chung kết World Cup xứng tầm kỳ vọng. Phần lớn thời gian thi đấu diễn ra tẻ nhạt, nặng chiến thuật và thiếu đi vẻ đẹp vốn có của bóng đá. Đáng tiếc hơn, cái kết của giải đấu lại bị phủ bóng bởi sự thô bạo và những hành vi không thể chấp nhận".

Đây không phải lần đầu, Paredes có hành động phi thể thao. Ở trận Argentina gặp Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022, tiền vệ này từng gây hấn với đối thủ, sút thẳng quả bóng vào băng ghế dự bị Hà Lan (may mắn không ai bị thương) nhưng không bị truất quyền thi đấu. Anh cũng là một trong những cầu thủ Argentina khiêu khích Hà Lan sau khi thắng loạt luân lưu.

Paredes khiêu khích, ẩu đả với cầu thủ Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

"Đã đến lúc FIFA phải khẳng định quyền uy của mình và nhắc các cầu thủ hiểu thế nào là tinh thần của bóng đá", ông Hackett đánh giá.

Trong lịch sử World Cup, những án phạt bổ sung sau giải đấu đều dành cho các hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Năm 2014, Luis Suarez bị cấm thi đấu 9 trận quốc tế và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng sau khi cắn Giorgio Chiellini. Trước đó, Mauro Tassotti nhận án treo giò 8 trận vì thúc cùi chỏ vào mặt Luis Enrique tại World Cup 1994, còn Jose Batista bị treo giò 3 trận sau thẻ đỏ ở World Cup 1986.

Theo Football Insider, nếu FIFA quyết định xử lý nghiêm vụ việc của Paredes, tiền vệ người Argentina hoàn toàn có thể trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách những cầu thủ phải nhận án phạt hồi tố nặng nề nhất lịch sử các kỳ World Cup.



