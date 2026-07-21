Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Messi nói lời gan ruột về thất bại World Cup: 'Nỗi đau thật khủng khiếp'

Hồng Nam
Hồng Nam

Messi khẳng định thất bại của Argentina ở chung kết World Cup 2026 là nỗi đau mà anh cùng đồng đội phải gánh chịu sau hành trình dài cố gắng.

Messi chưa nguôi nỗi buồn World Cup

Lionel Messi không thể khép lại trận chung kết có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp ở World Cup với cái kết trọn vẹn. Argentina để thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở màn đọ sức tranh cúp vàng trên sân MetLife, với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106. Đại diện Nam Mỹ không bảo vệ thành công ngôi vương, lỡ dở cơ hội đoạt World Cup lần thứ tư trong lịch sử. 

"Nỗi đau thực sự khủng khiếp, cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoai. Nhưng, bên cạnh đó, tôi cũng muốn giữ lại tất cả những điều tốt đẹp mà đội tuyển Argentina đã làm được. 

Messi nói lời gan ruột về thất bại World Cup: 'Nỗi đau thật khủng khiếp'- Ảnh 1.

Messi chơi ấn tượng ở World Cup 2026 với 8 bàn thắng

ẢNH: REUTERS

Những trận đấu chúng tôi lội ngược dòng bằng tất cả trái tim và tinh thần chiến đấu sẽ mãi được ghi nhớ. Sự cổ vũ của cả đất nước, cùng với nỗ lực và sự hy sinh của tập thể này, đã giúp chúng tôi một lần nữa góp mặt trong nhóm những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới", Messi viết trên trang cá nhân. 

Trước khi thua Tây Ban Nha ở chung kết, Argentina đã bất bại liền 16 trận ở các VCK World Cup, tính từ năm 2022 đến nay. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni cũng thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, khi ghi tới 12 bàn trong 15 phút cuối trận hoặc hiệp phụ, con số kỷ lục của World Cup. Argentina cũng đoạt 4 chức vô địch trong 5 năm qua, với World Cup 2022, Copa America 2021, 2024, Finalissima 2022. 

"Có thể hôm nay mọi người chưa cảm nhận hết ý nghĩa của những gì chúng tôi đã làm. Nhưng tập thể này đã vào tới hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Đó là thành tích vô cùng đặc biệt", Messi trải lòng. 

Tại World Cup 2026, Messi tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Anh về nhì trong cả hai cuộc đua ghi bàn lẫn kiến tạo, nhờ màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Messi vẫn là đầu tàu kéo cả Argentina tiến lên, dù đã 39 tuổi.

Messi chưa quyết định tương lai cùng đội tuyển Argentina. Anh chỉ nhấn mạnh: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì từng lời chúc, từng tin nhắn động viên. Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết như một dân tộc, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi được là người Argentina. Tôi cũng chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch World Cup". 

Sau World Cup, Messi không trở về Argentina, mà ở lại Mỹ nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình trước khi bước vào mùa giải mới cùng Inter Miami. 

Tin liên quan

Argentina 'cầu xin' Messi đừng đi: World Cup 2030 vẫn gánh đội?

Argentina 'cầu xin' Messi đừng đi: World Cup 2030 vẫn gánh đội?

Ở giai đoạn xế chiều sự nghiệp, tầm ảnh hưởng của Messi đặt lên lối chơi Argentina vẫn quá lớn.

Vì sao Argentina mất hình ảnh ở chung kết World Cup?

HLV Scaloni bất ngờ muốn 'nhốt' Yamal trong phòng: 'Cậu ấy giỏi quá, Argentina biết làm gì nữa'

Khám phá thêm chủ đề

Messi Argentina tây ban nha World Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận