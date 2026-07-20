Argentina 'cầu xin' Messi đừng đi: World Cup 2030 vẫn gánh đội?

Argentina chưa thể sống thiếu Messi

120 phút trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) tại chung kết World Cup 2026 có thể đã chứa đựng những khoảnh khắc cuối cùng của Lionel Messi tại sân chơi thế giới.

Messi từng thừa nhận, anh chỉ quyết định dự World Cup đúng một tháng trước giải. Khi ấy, Messi đã sang Mỹ ba năm, vừa gặp chấn thương trong màu áo Inter Miami. Ở tuổi 39, siêu sao sinh năm 1987 đã đảo ngược mọi định lý thời gian khi dù chạy ít nhất, anh vẫn là người xuất sắc bậc nhất giải đấu: đứng nhì trong danh sách ghi bàn và kiến tạo, đứng đầu trên khía cạnh rê dắt thành công và tạo cơ hội.

Hào quang Messi đã kéo một tập thể vốn dĩ không quá nổi bật của Argentina lên đỉnh vinh quang bốn lần trong năm năm. Để đến khi đã cận kề ngưỡng 40, người Argentina vẫn "cầu xin" Messi đừng rời tuyển.

Messi để ngỏ tương lai ẢNH: REUTERS

"Messi đã chơi 207 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 124 bàn thắng. Messi trải qua tất cả. Cậu ấy là giấc mơ, là một ngôi sao từng bị chỉ trích. Messi từ giã đội tuyển nhưng chúng ta cầu xin cậu ấy trở lại. Messi đưa chúng ta đi khắp thế giới với chiếc áo số 10, chinh phục tất cả với chiều cao khiêm tốn.

Câu chuyện World Cup của Lionel Messi có lẽ sắp kết thúc. Messi có thể thi đấu bao lâu tùy thích, có thể quyết định dừng lại. Mong rằng Messi sẽ đá World Cup 2030, dù lúc ấy, cậu đã 43 tuổi", tờ Ole nhận định.

Argentina đã sống bằng mồ hôi và nước mắt của Messi suốt hai thập kỷ và chưa sẵn sàng dừng lại ở con số ấy.

Bốn năm trước, Messi khẳng định không từ giã đội tuyển vì muốn "tận hưởng cảm giác đá World Cup với tư cách đương kim vô địch". Còn đến World Cup 2030, khi tư cách ấy không còn, Argentina lấy gì để giữ chân Messi, trong bối cảnh một cái kết buồn tại World Cup tới có thể khiến cuộc chia tay thiếu trọn vẹn?

Messi phải gồng gánh kỳ vọng phi lý của Argentina ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, trong lúc chờ "số 10" đưa ra quyết định, Argentina phải đối mặt với thực tế: Messi không thể cứ... ở đó mãi. Anh đã đi gần hết một hành trình vĩ đại, đã hồi đáp sứ mệnh lịch sử khi vô địch trọn bộ World Cup, Copa America và Finalissima. Messi đến lúc phải nghỉ ngơi. Argentina cần chuẩn bị cho tương lai ấy, dù tất nhiên không ai muốn nghĩ đến.

Lớp kế cận Argentina có ai?

Tại World Cup 2026, Argentina có độ tuổi trung bình cao nhất trong nhóm các ứng viên vô địch, với con số 29,2 tuổi, nhiều hơn Anh (27,4 tuổi), Pháp (27,1 tuổi) hay Tây Ban Nha (26m9 tuổi).

Nếu tính theo độ tuổi trung bình của đội hình thường xuyên ra sân (thay vì danh sách đăng ký), khoảng cách còn rõ rệt hơn. Argentina là đội có đội hình xuất phát trung bình gần 30 tuổi (29,8), trong khi Tây Ban Nha 26,8 tuổi, Pháp 27,3 tuổi, Anh 27,4 tuổi.

Tại World Cup 2030, sau đây bốn năm, Messi sẽ 43 tuổi, Emiliano Martinez và Nicolas Tagliafico 37 tuổi, Lisandro Martinez, Lautaro Martinez và Cristian Romero 32 tuổi, Leandro Paredes và Rodrigo de Paul 36 tuổi, Alexis MacAllister 31 tuổi...

Nói cách khác, quá nửa đội hình Argentina sẽ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, thậm chí có thể đã giải nghệ ở thời điểm World Cup tiếp theo khởi tranh.

Đội hình già cỗi của Argentina còn lại gì sau bốn năm nữa? ẢNH: REUTERS

Trong tay HLV Lionel Scaloni lúc này có rất ít tài năng ở độ chín. Enzo Fernandez (25 tuổi) và Julian Alvarez (26 tuổi) là những nhân tố ít ỏi nắm trong tay tương lai bóng đá Argentina.

Những tài năng trẻ tuổi như Nico Paz, Giuliano Simeone hay Valentin Barco hầu như chưa thể hiện được gì. Thậm chí, Simeone còn để lại ấn tượng xấu với những pha gây gổ, giống với Barco, người cố tình khiêu khích đội tuyển Anh khi chạy vào sân ăn mừng từ ghế dự bị.

Lớp trẻ nghèo nàn cho thấy tín hiệu không tốt cho tương lai đội tuyển Argentina. Đại diện Nam Mỹ chỉ có tập thể tầm trung, được ươm mầm từ giải vô địch quốc gia... kém xa châu Âu, cùng một liên đoàn bóng đá lâu nay bị chỉ trích, hoài nghi tính liêm chính.

Trong khi Tây Ban Nha, Anh hay Pháp đã nhìn thấy tương lai dù thành hay bại, Argentina vẫn bám vào vinh quang xưa cũ.

Đặc ân duy nhất của đội tuyển Argentina, là được chở che bởi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Cầu thủ ấy rồi sẽ phải rời đi, để lại những ngổn ngang mà "La Albiceleste" sợ phải đối mặt.