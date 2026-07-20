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Thể thao World Cup 2026

CĐV Argentina ném đá vào cảnh sát sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Không khí tiếc nuối sau trận thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 nhanh chóng biến thành hỗn loạn tại thủ đô Buenos Aires khi một bộ phận người hâm mộ đụng độ với cảnh sát.

Nỗi buồn biến thành cơn giận không kiểm soát

Niềm hy vọng bảo vệ chức vô địch World Cup của đội tuyển Argentina đã khép lại sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20.7 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, dư âm của trận đấu không chỉ dừng lại trên sân cỏ mà còn kéo dài trên đường phố thủ đô Buenos Aires.

Theo ghi nhận, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Argentina tập trung tại khu vực đài tưởng niệm Obelisk - địa điểm quen thuộc của các lễ ăn mừng bóng đá tại Buenos Aires - để theo dõi và chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

CĐV Argentina ném đá vào cảnh sát sau thất bại ở chung kết World Cup 2026- Ảnh 1.

Hình ảnh từ flycam cho thấy pháo hoa nổ rực rỡ khi người hâm mộ Argentina tập trung quanh Đài tưởng niệm Obelisk ở Buenos Aires để theo dõi trận chung kết

ảnh: reuters

CĐV Argentina ném đá vào cảnh sát sau thất bại ở chung kết World Cup 2026- Ảnh 2.

Bầu không khí trước khi trận đấu kết thúc vẫn rất cuồng nhiệt

ảnh: reuters

Tuy nhiên, bầu không khí tiếc nuối nhanh chóng chuyển thành căng thẳng khi một số nhóm người bắt đầu ném đá và chai lọ về phía lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Cảnh sát được triển khai để kiểm soát tình hình và ngăn các hành vi quá khích lan rộng.

Các vụ đụng độ khiến nhiều tuyến đường chính quanh khu vực trung tâm Buenos Aires phải tạm thời phong tỏa, gây gián đoạn giao thông trong nhiều giờ. Đến nay, nhà chức trách Argentina chưa xác nhận có người bị thương hay bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Video ghi lại cảnh một số CĐV ném đá và chai, lọ vào cảnh sát ở Buenos AiresVIDEO: REUTERS

Đây là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với khung cảnh cuồng nhiệt từng diễn ra tại chính địa điểm này sau chức vô địch World Cup 2022. Bốn năm sau ngày hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiếc cúp vàng, người hâm mộ Argentina một lần nữa tập trung tại Obelisk, nhưng lần này là để đối diện với nỗi thất vọng khi đội tuyển không thể bảo vệ ngôi vương.

Tổng thống tuyên bố nghỉ lễ để tri ân đội tuyển

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei đã có động thái nhằm động viên đội tuyển và người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, ông Milei thông báo chính phủ sẽ ban bố một ngày nghỉ lễ quốc gia để tôn vinh thành tích giành ngôi á quân World Cup 2026 của đội tuyển Argentina. Theo nhà lãnh đạo này, thời điểm cụ thể sẽ được quyết định sau khi các cầu thủ và ban huấn luyện thống nhất kế hoạch tổ chức lễ tri ân người hâm mộ.

CĐV Argentina ném đá vào cảnh sát sau thất bại ở chung kết World Cup 2026- Ảnh 3.

Người hâm mộ Argentina tập trung ở thủ đô Buenos Aires để theo dõi trận chung kết

ảnh: reuters

CĐV Argentina ném đá vào cảnh sát sau thất bại ở chung kết World Cup 2026- Ảnh 4.

Đội tuyển Argentina khép lại World Cup 2026 với ngôi á quân

ảnh: reuters

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, hành trình của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 vẫn nhận được nhiều sự ghi nhận. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết, trong khi Lionel Messi tiếp tục có một giải đấu đáng nhớ ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Việc Chính phủ Argentina quyết định dành một ngày nghỉ lễ để vinh danh đội tuyển cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của bóng đá đối với quốc gia Nam Mỹ. Thất bại trong trận chung kết mang đến nhiều tiếc nuối, nhưng những gì đội tuyển Argentina thể hiện tại World Cup 2026 vẫn được xem là niềm tự hào lớn đối với người hâm mộ nước này.

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