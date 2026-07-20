Lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến sau chung kết World Cup, Paredes bị lên án dữ dội

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 không chỉ khiến Argentina lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương, mà còn khép lại bằng những hình ảnh gây tranh cãi. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra giữa cầu thủ hai đội, buộc trọng tài và lực lượng an ninh phải can thiệp.

Rodri bị đấm, khởi nguồn màn ẩu đả

Theo Marca, các đoạn ghi hình từ nhiều góc máy đã hé lộ diễn biến khởi nguồn của vụ việc. Khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha tràn xuống sân để ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội, Rodri chạy ngang qua vị trí của Nahuel Molina. Đúng thời điểm này, hậu vệ Argentina bất ngờ tung cú đấm vào ngực tiền vệ của Tây Ban Nha.

Bị tấn công bất ngờ, Rodri lập tức quay lại đối mặt với Molina. Eric Garcia sau đó tiến đến với ý định can ngăn, nhưng tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Leandro Paredes lao vào, đẩy Eric Garcia ở vùng cổ trước khi tiếp tục va chạm với Gavi.

Chung kết World Cup 2026 khép lại với hình ảnh không đẹp ẢNH: REUTERS

Trong khung cảnh hỗn loạn, Gavi cũng tham gia đối đầu với Paredes và bị ngã xuống sân. Trọng tài Slavko Vincic sau đó rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ Argentina vì hành vi bạo lực sau khi trận đấu đã kết thúc.

Không dừng lại ở đó, Marca còn cho biết, một thành viên ban huấn luyện Argentina đã có hành động tấn công Dani Olmo trong lúc hỗn chiến diễn ra. Marca thông tin thêm, FIFA nhiều khả năng sẽ xem xét toàn bộ băng hình để xác định trách nhiệm và đưa ra án kỷ luật với các cá nhân liên quan.

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Điều đáng chú ý là trong lúc nhiều đồng đội mất bình tĩnh, Lionel Messi không tham gia vào vụ xô xát. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đội trưởng Argentina lặng lẽ bước đi một mình, tránh xa khu vực xảy ra ẩu đả.

Sau trận đấu, hành động của các cầu thủ Argentina nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông và giới chuyên môn. Trên Radio Marca, nhà báo Roberto Gomez gọi đây là "một sự xúc phạm đối với bóng đá", đồng thời cho rằng màn trình diễn của Tây Ban Nha xứng đáng được ghi nhận như một chiến thắng lịch sử.

Trong khi đó, danh thủ bóng đá Anh Alan Shearer cũng lên án gay gắt trên BBC. Ông cho rằng Paredes đã liên tiếp tung những cú đấm về phía đối phương và nhấn mạnh: "Không có chỗ cho những hành động như côn đồ trong bóng đá. Chúng ta đều hiểu thất bại đau đớn thế nào, nhưng vẫn có cách để chấp nhận thất bại".

Đội tuyển Argentina bị chỉ trích vì hành động bạo lực ẢNH: REUTERS

Nhà báo Piers Morgan cũng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội X, gọi hành vi của các cầu thủ Argentina là "đáng ghê tởm" và "quá bạo lực", đồng thời cho rằng hình ảnh này đã làm hoen ố một trận chung kết World Cup.

Trước đó, Argentina cũng gây nhiều tranh cãi bởi lối chơi quyết liệt ở bán kết gặp Anh. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, những gì diễn ra sau trận chung kết với Tây Ban Nha đã vượt xa giới hạn của một màn mất bình tĩnh thông thường và có thể khiến đội bóng Nam Mỹ đối mặt với những án phạt nghiêm khắc từ FIFA trong thời gian tới.