Mâu thuẫn giữa Madonna và Justin Bieber tại hậu trường show diễn World Cup 2026

Chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong trận chung kết World Cup diễn ra ngày 19.7 (giờ địa phương) tại sân vận động New York New Jersey (Mỹ) được thiết kế với mục tiêu quy tụ những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc thế giới. Thủ lĩnh ban nhạc Coldplay - Chris Martin - đảm nhận vai trò giám tuyển nghệ thuật, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Madonna, Justin Bieber, Shakira và BTS.

Khác biệt về định hướng dàn dựng sân khấu

Tuy nhiên, theo Daily Mail, không khí phía sau sân khấu lại không hề suôn sẻ. Nguồn tin cho biết phong cách dàn dựng hoành tráng mà "nữ hoàng nhạc pop" Madonna theo đuổi đã xung đột với mong muốn mang đến một màn trình diễn đơn giản, chỉn chu và kiểm soát chặt chẽ của Justin Bieber.

Madonna mong muốn biến sân khấu World Cup thành một màn trình diễn quy mô lớn, đủ sức tạo dấu ấn và được nhắc đến trong nhiều năm Ảnh: Reuters

"Không ai trong hai người muốn rời sân khấu với cảm giác mình chỉ đóng vai trò phụ. Hai cách tiếp cận khác biệt đã tạo ra căng thẳng thực sự ở hậu trường, khiến Chris Martin phải tìm cách dung hòa trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, Justin Bieber xem sân khấu World Cup là cơ hội để khẳng định lại giá trị âm nhạc của mình, đồng thời tránh tạo ra một màn trình diễn gây chú ý vì những lý do tiêu cực. "Tư duy của Justin rất đơn giản: Đừng làm mọi thứ trở nên quá phức tạp, đừng mạo hiểm không cần thiết và tuyệt đối không để màn trình diễn trở thành đề tài bàn tán theo hướng tiêu cực", nguồn tin nói.

Xuất hiện cùng cây đàn guitar, Justin Bieber lựa chọn lối biểu diễn tối giản. Tuy nhiên, màn trình diễn của nam ca sĩ bị khán giả đánh giá là thiếu sức hút và chưa đủ bùng nổ Ảnh: Reuters

Định hướng này được cho là chịu ảnh hưởng từ phản ứng trái chiều sau màn trở lại của giọng ca Baby tại lễ hội âm nhạc Coachella hồi tháng 4. Khi đó, nam ca sĩ lựa chọn phong cách biểu diễn đơn giản nhưng lại khiến khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng phần dàn dựng thiếu điểm nhấn và lép vế hoàn toàn so với tiết mục được đầu tư công phu của Sabrina Carpenter tại cùng sự kiện.

Trong khi đó, phong cách biểu diễn tối giản được cho là không phù hợp với Madonna. "Theo Madonna, một sân khấu có quy mô như World Cup phải tạo ra điều gì đó khiến mọi người còn nhắc đến nhiều năm sau. Trong suy nghĩ của cô, màn trình diễn ở trận chung kết World Cup cần phải thật khó quên, chứ không phải quá an toàn", nguồn tin chia sẻ.

Nguồn tin cũng khẳng định Madonna luôn tôn trọng Justin Bieber, nhưng không có ý định để bản thân bị lu mờ: "Madonna không có ý định để ai lấn át mình. Cô tôn trọng Justin và mong chương trình thành công rực rỡ, nhưng cũng không muốn nó biến thành show diễn của Justin. Nếu cảm thấy cậu ấy đang đưa mọi thứ đi theo hướng quá an toàn, Madonna sẽ không ngần ngại phản đối và thực tế cô ấy đã làm như vậy".

Bất chấp những thông tin về căng thẳng phía sau hậu trường, cả Madonna và Justin Bieber đều để lại dấu ấn trong chương trình biểu diễn giữa giờ.

Madonna mở màn phần trình diễn bằng ca khúc Music trên một chiếc xe địa hình do hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo và Ronaldinho điều khiển. Sau đó, cả ba xuất hiện trực tiếp trên sân vận động New York New Jersey (Mỹ).

Tiếp nối chương trình, nhạc trưởng người Venezuela Gustavo Dudamel biểu diễn cùng các nhân vật Muppets, trong khi BTS mang đến bản hit Dynamite. Nam diễn viên Jason Sudeikis cũng xuất hiện trong vai nhân vật Ted Lasso cùng Brendan Hunt để giới thiệu Justin Bieber bước lên sân khấu với cây đàn guitar.

Shakira sau đó khuấy động không khí với ca khúc Dai Dai, trước khi Chris Martin cùng dàn hợp xướng thiếu nhi khép lại chương trình bằng một ca khúc mang thông điệp về tình yêu và sự đoàn kết.

Sự kiện còn thu hút sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tom Brady, Timothée Chalamet, Brad Pitt và Tom Cruise.