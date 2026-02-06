Hôn nhân của Hailey - Justin Bieber sau nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt

Justin Bieber và vợ sánh bước trên thảm đỏ Grammy 2026 diễn ra hôm 1.2 (giờ địa phương) ẢNH: REUTERS

Theo People, nam ca sĩ Justin Bieber và người mẫu Hailey Bieber vẫn gắn bó bền chặt trong cuộc sống đời thường lẫn công việc. Nguồn tin thân cận của cặp đôi cho biết mỹ nhân sinh năm 1996 luôn bên cạnh chồng trong quá trình nam ca sĩ 32 tuổi thực hiện album mới nhất của anh là Swag.

"Hailey đã ở bên Justin trong mọi hoạt động, từ các buổi tập luyện đến khoảng thời gian thu âm trong phòng thu và tuần lễ trao giải Grammy", nguồn tin thân cận với cặp sao đình đám này chia sẻ với tạp chí. Người này nói thêm: "Cô ấy luôn ở bên cạnh và chứng kiến anh ấy xây dựng album từ những bước đầu tiên. Cô ấy tự hào khi thấy tầm nhìn của bạn đời được hiện thực hóa trên sân khấu". Nguồn tin khẳng định họ đang có mối quan hệ rất tốt và giọng ca Baby hạnh phúc khi được vợ ủng hộ hết lòng.

Cặp đôi kết hôn hồi 2018 và hiện có con trai hơn 1 tuổi. Nhiều năm qua, họ không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân vì nhiều động thái bất thường từ phía nam ca sĩ 9X: khủng hoảng tinh thần, tâm lý bất ổn, bỏ theo dõi vợ trên mạng xã hội... Tuy nhiên, họ nhiều lần trực tiếp lẫn gián tiếp phủ nhận ẢNH: REUTERS

Cách đây ít ngày, cặp đôi gây chú ý khi cùng nhau sánh bước tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 - nơi nam ca sĩ nhận 4 đề cử. Màn xuất hiện của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng, video ghi lại khoảnh khắc Justin Bieber có thái độ thờ ơ, chán chường khi xuất hiện cùng vợ trên thảm đỏ, giữa hàng loạt ống kính hướng về mình. Clip khiến dân mạng lại bàn tán xôn xao về mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, phần biểu diễn của Justin Bieber trên sân khấu cùng dòng trạng thái ngọt ngào của Hailey Bieber sau đêm trao giải khiến những bình luận tiêu cực liên quan đến hôn nhân của họ sớm hạ nhiệt.

Nguồn tin độc quyền của People tiết lộ: "Họ rất hào hứng khi được cùng nhau tham dự lễ trao giải Grammy. Đó là một sự kiện trọng đại với họ. Hailey luôn tự hào về Justin và hết lòng ủng hộ anh ấy. Cô ấy cũng sẽ có mặt tại Coachella. Cô ấy rất thích xem Justin biểu diễn". Người này cũng hé lộ về tình trạng hôn nhân của cặp đôi đình đám: "Họ đang sống rất tốt với nhau. Cả hai thực sự chỉ tập trung vào cuộc sống của mình và bỏ qua những ồn ào xung quanh. Cuộc sống thường nhật của họ khá đơn giản. Họ đi làm và dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình. Họ là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Jack là một cậu bé đáng yêu và hạnh phúc nhất".

Justin BiEber với màn trình diễn gây "choáng" ở Grammy 2026. Bên cạnh đó, anh gây chú ý với hình xăm phụ nữ sau lưng, được cho là chân dung của Hailey Bieber ẢNH: REUTERS

Năm qua, Justin Bieber trở lại với album Swag - album solo đầu tiên của anh sau 4 năm và là album đầu tiên kể từ khi nam ca sĩ đón con trai Jack Blues cùng Hailey hồi 2024. Dự án là cột mốc quan trọng với giọng ca Canada về mặt sáng tạo lẫn cá nhân. "Hailey đã ủng hộ Justin theo đuổi bản năng nghệ thuật của mình. Cô ấy đã giúp anh tin tưởng vào bản thân và làm những gì Justin biết mình muốn làm với tư cách là một nghệ sĩ", nguồn tin của People cho hay.