Hailey và Justin Bieber 'mỗi người một ngả' sau lễ trao giải Grammy 2026

Sau khi không giành được giải thưởng nào trong cả 4 hạng mục được đề cử tại Grammy 2026, Justin Bieber được cho là cần thời gian "xả stress". Nam ca sĩ tiếp tục tiệc tùng cùng bạn bè đến tận rạng sáng hôm sau, trong khi vợ anh - Hailey, rời sự kiện một mình cùng vệ sĩ.

Hậu Grammy, cặp đôi tiếp tục thu hút chú ý dư luận

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Hailey được bắt gặp bước lên một chiếc Mercedes Maybach GLS 600 màu đen mà không có chồng đi cùng. Trong khi đó, Justin Bieber di chuyển đến một địa điểm khác để ăn mừng cùng nhóm bạn thân, đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại sân khấu Grammy biểu diễn sau 4 năm vắng bóng, Daily Mail đưa tin hôm 2.2.

Sau lễ trao giải, Justin Bieber tiếp tục tiệc tùng cùng bạn bè Ảnh: X17online

Tại mùa giải năm nay, giọng ca Baby được đề cử ở 4 hạng mục quan trọng, gồm Album của năm, Album nhạc pop, Trình diễn pop solo và Trình diễn R&B, nhưng đều không chiến thắng.

Dù rời sự kiện một mình, Hailey vẫn thu hút sự chú ý với vẻ ngoài hoàn hảo. Nữ người mẫu kiêm doanh nhân ngành mỹ phẩm ngồi ở hàng ghế sau, trang điểm chỉn chu và búi tóc gọn gàng. Trước đó, cô diện một chiếc váy ngắn màu trắng, thiết kế khoét sâu khoe vóc dáng thanh mảnh.

Hailey rời sự kiện một mình trên xe sang mà không có chồng đi cùng Ảnh: X17online

Justin Bieber xuất hiện với phong cách phóng khoáng khi mặc áo hoodie xanh ngọc kéo khóa hờ, để trần phần thân trên, kết hợp quần jeans rộng màu xám và giày da đen. Nam ca sĩ lên chiếc xe van hạng sang cùng bạn bè, tiếp tục cuộc vui trong khi vợ anh trở về nhà.

Dù rời lễ trao giải theo hai hướng khác nhau, Justin Bieber vẫn thể hiện sự gắn bó với vợ trong màn trình diễn tại Grammy. Trên sân khấu, anh gây chú ý khi để lộ hình xăm mới là chân dung gương mặt của Hailey ở lưng.

Hình xăm chân dung Hailey trên lưng Justin Bieber gây chú ý Ảnh: The Recording A

Nhiều người cho rằng hình xăm này bắt nguồn từ bộ ảnh bìa trên tạp chí Elle năm 2020 của Hailey, nơi cô tạo dáng trên bãi biển với trang phục lụa không dây. Ngay sau đó, dư luận đặt nó lên bàn cân so sánh với hình xăm cũ Justin Bieber từng xăm về Selena Gomez, vốn cũng được lấy cảm hứng từ ảnh bìa tạp chí Elle.

Nhiều người cho rằng hình xăm mới của Justin Bieber được lấy cảm hứng từ bộ ảnh Hailey chụp cho tạp chí Elle vào năm 2020

Ảnh: Elle

Hình xăm Selena Gomez, từng xuất hiện trên cổ tay Justin Bieber và được cho là phác họa từ buổi chụp ảnh năm 2012, sau đó đã được anh che lại. Justin Bieber từng thừa nhận vào năm 2016 rằng anh cố gắng xóa đi hình ảnh người cũ, nhưng công chúng vẫn có thể nhận ra.