Hailey Bieber dự định sinh thêm con với Justin Bieber

Hailey Bieber đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống làm mẹ kể từ khi bé Jack Blues chào đời vào tháng 8.2024, dù trước đó nữ người mẫu từng thừa nhận mình chưa sẵn sàng cho những trách nhiệm mà việc nuôi dạy một đứa trẻ mang lại.

Trong cuộc trò chuyện với số mới nhất của tạp chí GQ hôm 11.11, Hailey Bieber cho biết trải nghiệm thay đổi cuộc đời này đã khiến cô có góc nhìn khác khi nghĩ đến chuyện mang thai lần nữa.

Hailey Bieber mở lòng về trải nghiệm mang thai và kế hoạch sinh thêm con trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Ảnh: GQ

"Tôi không nghĩ có ai có thể nói điều gì đủ để chuẩn bị cho bạn trước khi chính bạn trải nghiệm nó. Nhưng tôi cảm thấy mình sẵn sàng để làm điều đó lần nữa, thay vì cảm giác hoàn toàn không chuẩn bị khi mang thai lần đầu. Với cá nhân tôi, có quá nhiều điều chưa biết. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, thay đổi rất nhiều và bạn phát triển theo một cách hoàn toàn khác, điều mà bạn không thể lường trước cho đến khi bạn thực sự trải qua", bà xã Justin Bieber chia sẻ.

Hailey và Justin Bieber đã chào đón con trai đầu lòng Jack Blues vào tháng 8.2024 Ảnh: Instagram haileybieber

Dù vậy, Hailey Bieber cho biết cô vẫn đang trong quá trình thích nghi với vai trò làm mẹ khi có con ở tuổi gần 30: "Tôi thực sự có những nỗi lo. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi con đã ở đây, bạn học từng chút một mỗi ngày. Mỗi ngày tôi lại tìm hiểu xem làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt hơn, điều gì là tốt nhất cho con trai tôi và cho chính tôi trong vai trò làm mẹ".

Hailey Bieber cũng thừa nhận cô có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc con nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian: "Tôi đúng là có người giúp. Tôi có sự hỗ trợ toàn thời gian và tôi hoàn toàn không xấu hổ khi nói điều đó. Tôi sẽ không bao giờ né tránh việc chia sẻ bởi nếu không có trợ giúp, tôi sẽ không thể duy trì sự nghiệp và công việc của mình. Tôi rất biết ơn điều đó".

Hailey Bieber thừa nhận cô đã cảm thấy tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho việc mang thai lần thứ hai Ảnh: Instagram haileybieber

Dù có cả một đội ngũ hỗ trợ, Hailey Bieber khẳng định con trai cô luôn ở gần bố mẹ. "Nếu bé không ở với tôi, thì bé sẽ ở với bố. Con luôn ở bên gia đình, luôn ở với một trong hai chúng tôi hoặc với bố mẹ đỡ đầu của bé".

Kể từ sau khi sinh con, Hailey Bieber thay đổi hoàn toàn lối sống. Cô cho biết mình trở thành người thích ở nhà hơn trước rất nhiều. Một ngày của nữ doanh nhân thường bắt đầu bằng việc thức dậy cùng con trai, cố gắng tập luyện nếu có thể, rồi dành thời gian ở nhà để thư giãn. Cô thừa nhận việc làm mẹ khiến cô không còn cảm giác "sợ bỏ lỡ" như trước; thậm chí cả khi có kế hoạch đi chơi mà bị hủy, cô lại thấy vui vì được về nhà, xem một bộ phim và cuộn mình trong chăn.

Hailey Bieber nói rằng hiện tại cô cảm thấy hài lòng nhất chính là ở trong không gian của mình, nạp lại năng lượng theo cách nhẹ nhàng và tận hưởng thời gian bên con, khi cậu bé lớn lên từng ngày và mỗi khoảnh khắc đều trở nên quý giá.