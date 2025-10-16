Mối quan hệ 'căng thẳng' giữa Justin Bieber với mẹ ruột

Mới đây, mẹ của Justin Bieber - bà Pattie Mallette (50 tuổi) bất ngờ đăng tải một lời cầu nguyện dài và đầy xúc động trên Instagram dành cho con trai, kèm loạt ảnh đen trắng của nam ca sĩ Peaches, theo Daily Mail ngày 14.10.

Phản ứng gây tranh cãi của Justin Bieber trước lời cầu nguyện của mẹ

Trong bài viết, bà nhắc đến Chúa và cầu xin sự chữa lành, bảo vệ và bình an cho Justin Bieber. Tuy nhiên, phản ứng của nam ca sĩ 9X lại khiến người hâm mộ bất ngờ. "Điều duy nhất tôi cần chữa lành là ngón chân út bị trẹo vì chơi bóng bàn", Justin Bieber bình luận ngay dưới bài đăng của mẹ.

Phát ngôn có vẻ đùa cợt này khiến nhiều người cho rằng Justin Bieber thiếu tôn trọng mẹ, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa trải qua nhiều biến động tâm lý và có những hành vi công khai khó hiểu trên mạng xã hội gần đây.

Mối quan hệ giữa Justin Bieber và mẹ ruột gần đây gây nhiều tranh luận sau bài cầu nguyện của bà đăng trên mạng xã hội Ảnh: Instagram pattiemallette

Không ít người hâm mộ cho rằng phản ứng ấy là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mẹ con đang rạn nứt, nhất là khi trước đây Justin Bieber từng mô tả mối quan hệ của họ là phức tạp.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail, giữa hai mẹ con họ không hề có mâu thuẫn: "Tôi hiểu rằng bình luận đó có thể khiến người khác thấy thiếu tôn trọng hoặc thô lỗ, nhưng thật ra Justin chỉ đang đùa. Cậu ấy hiểu điều mẹ muốn nói và trân trọng lời cầu nguyện ấy. Đó là một câu nói với nụ cười chứ không phải cơn giận".

Trong lời cầu nguyện dài trên Instagram, Pattie Mallette viết: "Con được ban tự do, sức mạnh, sự sáng suốt và chữa lành. Xin chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn, trí óc và thân thể con, dù hữu hình hay vô hình, phục hồi những gì đã mất và bao phủ con trong sự toàn vẹn".

Dòng bình luận giữa hai mẹ con khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều người suy đoán Justin Bieber đang giận mẹ vì bà tiết lộ những điều riêng tư.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận phủ nhận điều này, cho biết cả hai ít khi trò chuyện nhưng không hề xung đột. "Đó chỉ là lời cầu nguyện bảo vệ, không ám chỉ điều gì cụ thể. Mọi người đang làm quá vấn đề", nguồn tin chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Justin Bieber từng công khai về cuộc chiến với danh tiếng, sức khỏe tinh thần và bệnh lý Ramsay Hunt - chứng bệnh khiến anh bị liệt một phần mặt vào năm 2022.

Hình ảnh mới nhất của Justin Bieber gây xôn xao vì vẻ ngoài phờ phạc, già nua Ảnh: Instagram lilbieber

Gần đây, anh lại gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài phờ phạc tại một trận thể thao ở Los Angeles (Mỹ). Dù vậy, theo Daily Mail, Justin Bieber đang dần ổn định lại cuộc sống và bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp. Hồi tháng 9, Justin Bieber được xác nhận sẽ là nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026, với mức cát xê kỷ lục hơn 10 triệu USD.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng mối quan hệ giữa Justin Bieber và Hailey Bieber đang bền chặt hơn bao giờ hết và anh luôn nhắc rằng tình yêu dành cho vợ và con trai Jack chính là động lực để anh trở thành người đàn ông tốt hơn.