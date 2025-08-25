Xúc động giây phút gặp mặt của hai mẹ con nữ sĩ quan sau tổng hợp luyện diễu binh

Tối 24.8, trên đường Trần Khánh Dư (Hà Nội), nơi tập kết xe sau buổi tổng duyệt lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi bà Lê Thị Thùy Vy (50 tuổi, quê Nghệ An) mừng rơi nước mắt vì gặp được con gái Nguyễn Lê Dung (26 tuổi, Khối nữ sĩ quan Thông tin liên lạc) sau 3 tháng xa cách.

Bà Lê Thị Thùy Vy xúc động rơi nước mắt khi gặp lại con gái sau nhiều tháng xa cách ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, từ 13 giờ 30 cùng ngày, bà Vy cùng người thân trong gia đình đứng lặng lẽ bên lề đường chờ đợi. "Buổi tổng duyệt lần đầu vào ngày 21.8, tôi đứng ở chỗ khác nên không gặp được con", bà Vy kể, mắt đỏ hoe.

Bà Vy cho biết, Dung là con gái đầu lòng. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội, Dung nộp hồ sơ ứng tuyển và trúng tuyển công tác ở Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng).

Sau 3 tháng hoàn thành huấn luyện tân binh tại TP.HCM, Dung được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9).

"Suốt nhiều tháng qua, tôi chỉ nhìn thấy con qua màn hình điện thoại. Nay gặp được con mà vẫn thấy nhớ, vừa thương, vừa tự hào. Thấy con sau một thời gian sinh hoạt trong môi trường quân ngũ trở nên cứng cáp hơn, tôi mừng lắm", bà Vy xúc động chia sẻ.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Lê Dung chụp ảnh cùng mẹ và em ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bà Vy cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ở lại Hà Nội, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con gái sải bước trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy mẹ và người thân, nữ sĩ quan Nguyễn Lê Dung chia sẻ rằng những tháng ngày xa nhà, bản thân rất nhớ mẹ và em trai. Tuy nhiên, chị Dung cảm thấy rất vinh dự vì được tham dự lễ kỷ niệm.

"Lần đầu tiên tôi được đi ở quảng trường Ba Đình, cảm xúc rất tự hào. Tiếp đó, khi đi giữa người dân, nghe được tiếng hò reo của mọi người khiến tôi cảm thấy rất vui, và cũng nhận thấy người dân rất yêu Tổ quốc", chị Dung nói và cho biết, trong thời gian tới, nếu tiếp tục được tuyển chọn vào những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước thì chị luôn sẵn sàng tự nguyện đăng ký tham dự.

Khi con vẫy chào rồi lên xe về doanh trại, bà Vy căn dặn người con gái đầu lòng giữ gìn sức khỏe, giữ gìn đôi chân để đến ngày Quốc khánh 2.9 sẽ bước thật mạnh mẽ trên quảng trường Ba Đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Theo kế hoạch, sau buổi tổng hợp luyện lần 2, vào 21 giờ ngày 27.8 sẽ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 7 giờ ngày 30.8, trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6 giờ 30 ngày 2.9.