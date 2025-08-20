Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm

Nhiều khách có mặt tại hộp đêm XS ở Las Vegas (Mỹ) vào tối 16.8 đã chia sẻ hình ảnh và video về màn trình diễn của kẻ mạo danh Justin Bieber trên mạng xã hội - người sau đó được xác định là Dylan Desclos, Page Six đưa tin ngày 19.8.

Màn giả mạo tinh vi khiến toàn bộ khán giả 'sập bẫy'

DJ Gryffin - nghệ sĩ chính của đêm diễn hôm đó, cũng ghi lại toàn bộ sự việc và đăng trên Instagram cá nhân. Anh cho biết ban đầu được thông báo rằng Justin Bieber có mặt trong tòa nhà nên đã mời người được cho là Justin Bieber lên sân khấu. DJ Gryffin hài hước viết chú thích cho đoạn clip: "Bustin Jieber đã qua mặt tôi ngay trong set nhạc của mình". Anh còn giải thích thêm rằng "không gian tối cùng tiếng nhạc quá lớn đã khiến tôi khó nhận ra".

Dylan Desclos - kẻ mạo danh Justin Bieber, được cho phép lên sân khấu tại hộp đêm XS ở Las Vegas và biểu diễn trước hàng trăm khán giả trước khi bị phát hiện Ảnh: TikTok isaagonzalezz_

Khán giả trong hộp đêm dường như hoàn toàn bị đánh lừa. Họ nhảy múa, cổ vũ và quay lại phần biểu diễn bằng điện thoại như thể đó là ngôi sao thật.

Theo DJ Gryffin, nhóm người đi cùng Dylan Desclos đã tự nhận là ê kíp của Justin Bieber và đề nghị anh để "ngôi sao" này trình diễn ca khúc Sorry. "Sau 4 phút 27 giây nghe y như Justin Bieber thật. Rồi cuối cùng tôi phát hiện ra một tin tồi tệ nhất, tất cả chỉ là giả", DJ Gryffin kể lại.

Dylan Desclos đã biểu diễn ca khúc Sorry trước khi bị phát hiện và đưa ra khỏi hộp đêm Ảnh: Brian Prahl

Một người hâm mộ bức xúc bình luận trên mạng xã hội: "Việc xăm giống hệt Justin Bieber, rồi đến hộp đêm giả mạo để lừa 10.000 USD tiền rượu quả thật điên rồ".

Đáp lại, tài khoản TikTok chính thức của Dylan Desclos (sau đó đã xóa bài đăng) viết: "Để các bạn rõ, không phải tôi giả vờ mình là Bieber thật, mà chính nhóm của tôi đứng sau vụ việc này. Dĩ nhiên tôi là người vượt qua được cửa an ninh, nhưng tôi luôn nói rõ mình chỉ là bản sao".

Ngay cả DJ Gryffin - nghệ sĩ chính của đêm diễn hôm đó, người đứng sát gần kẻ mạo danh Justin Bieber cũng bị nhầm lẫn Ảnh: Brian Prahl

Một nguồn tin ngồi ngay cạnh bàn của Dylan Desclos, chia sẻ với Page Six: "Tôi bắt đầu nghi ngờ khi nhìn thấy nhóm người đi cùng. Họ chẳng giống ê kíp Hollywood chút nào, mà chỉ trông như một nhóm gen Z bình thường".

Dylan Desclos có vẻ ngoài giống nam ca sĩ Justin Bieber một cách kỳ lạ Ảnh: Facebook Dylan Desclos



Được biết, Dylan Desclos đến từ Normandy (Pháp), đã bắt chước Justin Bieber gần 8 năm nay. Tuy nhiên, sau vụ việc, anh đã bị hộp đêm XS cấm vĩnh viễn.