Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
20/08/2025 18:21 GMT+7

Kẻ mạo danh Justin Bieber đã đánh lừa lực lượng an ninh tại một hộp đêm ở Mỹ, để lên sân khấu biểu diễn nhiều ca khúc nổi tiếng của nam ca sĩ, trước khi bị phát hiện và buộc rời khỏi địa điểm.

Nhiều khách có mặt tại hộp đêm XS ở Las Vegas (Mỹ) vào tối 16.8 đã chia sẻ hình ảnh và video về màn trình diễn của kẻ mạo danh Justin Bieber trên mạng xã hội - người sau đó được xác định là Dylan Desclos, Page Six đưa tin ngày 19.8.

Màn giả mạo tinh vi khiến toàn bộ khán giả 'sập bẫy'

DJ Gryffin - nghệ sĩ chính của đêm diễn hôm đó, cũng ghi lại toàn bộ sự việc và đăng trên Instagram cá nhân. Anh cho biết ban đầu được thông báo rằng Justin Bieber có mặt trong tòa nhà nên đã mời người được cho là Justin Bieber lên sân khấu. DJ Gryffin hài hước viết chú thích cho đoạn clip: "Bustin Jieber đã qua mặt tôi ngay trong set nhạc của mình". Anh còn giải thích thêm rằng "không gian tối cùng tiếng nhạc quá lớn đã khiến tôi khó nhận ra".

Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm - Ảnh 1.

Dylan Desclos - kẻ mạo danh Justin Bieber, được cho phép lên sân khấu tại hộp đêm XS ở Las Vegas và biểu diễn trước hàng trăm khán giả trước khi bị phát hiện

Ảnh: TikTok isaagonzalezz_

Khán giả trong hộp đêm dường như hoàn toàn bị đánh lừa. Họ nhảy múa, cổ vũ và quay lại phần biểu diễn bằng điện thoại như thể đó là ngôi sao thật.

Theo DJ Gryffin, nhóm người đi cùng Dylan Desclos đã tự nhận là ê kíp của Justin Bieber và đề nghị anh để "ngôi sao" này trình diễn ca khúc Sorry. "Sau 4 phút 27 giây nghe y như Justin Bieber thật. Rồi cuối cùng tôi phát hiện ra một tin tồi tệ nhất, tất cả chỉ là giả", DJ Gryffin kể lại.

Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm - Ảnh 2.

Dylan Desclos đã biểu diễn ca khúc Sorry trước khi bị phát hiện và đưa ra khỏi hộp đêm

Ảnh: Brian Prahl

Một người hâm mộ bức xúc bình luận trên mạng xã hội: "Việc xăm giống hệt Justin Bieber, rồi đến hộp đêm giả mạo để lừa 10.000 USD tiền rượu quả thật điên rồ".

Đáp lại, tài khoản TikTok chính thức của Dylan Desclos (sau đó đã xóa bài đăng) viết: "Để các bạn rõ, không phải tôi giả vờ mình là Bieber thật, mà chính nhóm của tôi đứng sau vụ việc này. Dĩ nhiên tôi là người vượt qua được cửa an ninh, nhưng tôi luôn nói rõ mình chỉ là bản sao".

Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm - Ảnh 3.

Ngay cả DJ Gryffin - nghệ sĩ chính của đêm diễn hôm đó, người đứng sát gần kẻ mạo danh Justin Bieber cũng bị nhầm lẫn

Ảnh: Brian Prahl

Một nguồn tin ngồi ngay cạnh bàn của Dylan Desclos, chia sẻ với Page Six: "Tôi bắt đầu nghi ngờ khi nhìn thấy nhóm người đi cùng. Họ chẳng giống ê kíp Hollywood chút nào, mà chỉ trông như một nhóm gen Z bình thường".

Kẻ mạo danh Justin Bieber qua mặt an ninh, biểu diễn trót lọt tại hộp đêm - Ảnh 4.

Dylan Desclos có vẻ ngoài giống nam ca sĩ Justin Bieber một cách kỳ lạ

Ảnh: Facebook Dylan Desclos


Được biết, Dylan Desclos đến từ Normandy (Pháp), đã bắt chước Justin Bieber gần 8 năm nay. Tuy nhiên, sau vụ việc, anh đã bị hộp đêm XS cấm vĩnh viễn.

Tin liên quan

Hailey Bieber tiết lộ về cuộc hôn nhân 'điên rồ' với Justin Bieber

Hailey Bieber tiết lộ về cuộc hôn nhân 'điên rồ' với Justin Bieber

Hailey Bieber chia sẻ cảm xúc thẳng thắn của cô về tin đồn mối quan hệ giữa cô và nam ca sĩ Justin Bieber.

'Tia sáng' của Justin Bieber giữa cảnh nợ nần và tin đồn ly hôn

Khám phá thêm chủ đề

Justin Bieber biểu diễn Giả mạo mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận