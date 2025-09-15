Justin Bieber tiết lộ những quy tắc hôn nhân với vợ

Hôm 14.9, nam ca sĩ đăng tải danh sách 10 giá trị của gia đình Bieber, được anh đóng khung và treo trang trọng trong nhà. Đây là cái nhìn thực tế hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này.

Những nguyên tắc sống được Justin Bieber đặt ra để giữ lửa hôn nhân

Trong danh sách được Justin Bieber đặt tên "the Bieber family", giọng ca 31 tuổi mở đầu bằng quan niệm "Nghỉ ngơi như một sự thờ phụng", coi đó là nền tảng để cân bằng cuộc sống. Tiếp theo là khát vọng hướng tới sự trường thọ cùng một lối sống bền vững, ổn định. Nam ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng và sự xuất sắc trong mọi điều tạo ra, cùng tinh thần đổi mới để góp phần đưa trải nghiệm nhân loại tiến về phía trước.

Anh coi sức khỏe và thể chất như một sự gìn giữ, chăm sóc có trách nhiệm, đồng thời đề cao tính bền vững và việc sáng tạo ra những giá trị phục vụ con người. Một nguyên tắc khác mà Justin Bieber đặt ra là tinh thần phụng sự, mang đến cho người khác cảm giác được nâng đỡ và chắp cánh. Gia đình anh cũng đề cao sự hào phóng, sẵn sàng chia sẻ thời gian, tiền bạc và sự tôn trọng với những người trên hành trình của mình và coi trọng cuộc sống như một món quà, luôn biết ơn mỗi ngày được ban tặng. Kết thúc danh sách, anh khẳng định: "Chúng tôi coi trọng giá trị con người, tin tưởng vào phẩm giá và giá trị vĩnh hằng của họ".

Bảng danh sách giá trị gia đình được Justin Bieber treo trang trọng trong nhà Ảnh: Instagram lilbieber

Chia sẻ này được đăng tải ít ngày sau khi Justin Bieber chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi về con trai 12 tháng tuổi Jack Blues với 293 triệu người theo dõi trên Instagram.

Trong loạt ảnh, Justin Bieber và bé Jack ngồi trong xe hơi, dạo chơi trong khung cảnh thiên nhiên. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc chủ nhân bản hit Baby bế con trai chỉ mặc tã và cậu bé nắm chặt tay của cha. Nam ca sĩ khéo léo che mặt con trai vì cả anh và Hailey Bieber đều chưa từng công khai gương mặt bé.

Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh hiếm hoi bên con trai nhân dịp kỷ niệm ngày cưới Ảnh: Instagram lilbieber

Ngoài ra, Justin Bieber còn chia sẻ ảnh trong chiến dịch quảng bá album Swag. Trong đó, Jack ngồi trên ngực cha, cả hai tạo dáng trên một chiếc ghế sofa trong không gian mộc mạc như nhà kho ở vùng quê.

Không chỉ đăng ảnh gia đình, Justin Bieber còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với những bài đăng kỳ lạ. Gần đây, anh quay video tự lái xe Segway trên con đường trải sỏi, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót trắng. Với nụ cười tinh nghịch, anh để lộ hình xăm khắp cơ thể. Một số fan cho rằng hình ảnh này "quá đà", trong khi một số khác lại khen ngợi sự tự do, thoải mái.

Justin Bieber và Hailey Bieber đã trải qua 7 năm hôn nhân với nhiều sóng gió và tin đồn rạn nứt Ảnh: Instagram lilbieber

Đáng chú ý, Britney Spears mới đây cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Justin Bieber khi đăng lại ảnh trong chiến dịch Swag, trong đó bé Jack đang bò trên người cha. Nữ ca sĩ viết: "Tôi yêu bức ảnh này! Quá đẹp!".

Động thái của Britney Spears được cho là nhằm xoa dịu lo lắng của người hâm mộ về sức khỏe tinh thần và cuộc hôn nhân của Justin Bieber, đồng thời phản ánh sự đồng cảm của cô - người cũng nhiều lần vấp phải những tranh cãi từ đời tư cá nhân.

Bất chấp những ồn ào, album Swag vẫn gặt hái thành công về cả thương mại lẫn chuyên môn, góp phần giúp Justin Bieber cải thiện hình ảnh sau những màn thể hiện gây tranh cãi trước đó.