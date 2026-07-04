Angelina Jolie quyết phân định rõ chuyện tài chính với Brad Pitt

Theo các tài liệu pháp lý được Daily Mail tiếp cận, Brad Pitt đã đề nghị tòa án buộc Angelina Jolie cung cấp tờ khai thuế cùng nhiều tài liệu tài chính trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019.

Hồ sơ thuế trở thành tâm điểm tranh chấp mới

Nam diễn viên cho rằng những phát biểu trước đây của Angelina Jolie về tình hình tài chính có liên quan trực tiếp đến vụ kiện đang diễn ra. Tuy nhiên, minh tinh 51 tuổi khẳng định Brad Pitt đã diễn giải sai và trích dẫn các phát ngôn của cô một cách có chọn lọc.

Angelina Jolie phản đối yêu cầu của Brad Pitt về việc cung cấp hồ sơ thuế cá nhân trong giai đoạn 2017 - 2019 Ảnh: Reuters

Trong các tài liệu mới được TMZ công bố, Angelina Jolie cho biết những lập luận từ phía chồng cũ là sự "xuyên tạc liên tục và trích dẫn có chọn lọc" các phát biểu của cô liên quan đến vụ kiện kéo dài nhiều năm qua.

Brad Pitt cho rằng anh đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để phát triển Château Miraval, nhà máy rượu vang nằm tại Correns, miền Nam nước Pháp. Nam diễn viên cáo buộc Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận giữa hai người khi bán phần sở hữu của mình tại Château Miraval cho tỉ phú người Nga Yuri Shefler mà không có sự đồng ý của anh. Đáp lại, Angelina Jolie khẳng định cô không cần sự chấp thuận của Brad Pitt để thực hiện giao dịch này.

Nữ diễn viên cũng cho biết phát biểu trước đây của cô về việc bán cổ phần nhằm đạt được "sự độc lập về tài chính" đã bị Brad Pitt diễn giải sai ngữ cảnh. Theo Angelina Jolie, điều cô muốn nói là mong muốn tách bạch hoàn toàn các vấn đề tài chính với chồng cũ để chấm dứt mọi ràng buộc giữa hai người, chứ không phải ám chỉ bản thân đang gặp khó khăn về tiền bạc.

Hai bên tiếp tục bất đồng về ý nghĩa các phát ngôn

Phía Brad Pitt lập luận trước tòa rằng phát biểu của Angelina Jolie đã khiến tình hình tài chính của cô trở thành một nội dung cần được xem xét trong vụ kiện. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của Angelina Jolie nhấn mạnh cụm từ "độc lập về tài chính" mà nữ diễn viên sử dụng chỉ mang ý nghĩa muốn độc lập với người chồng cũ.

Các luật sư cho rằng việc một người muốn tách biệt tài chính với chồng cũ hoàn toàn khác với việc khẳng định họ đang rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Đội ngũ pháp lý của minh tinh 7X cũng cho biết thân chủ mong muốn "gỡ bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống và tài chính" với Brad Pitt. Theo các luật sư, Angelina Jolie đã chủ động đề nghị cung cấp cho Brad Pitt hồ sơ khai thuế của các năm 2020 và 2021.

Angelina Jolie cho biết việc bán cổ phần tại Château Miraval nhằm tách bạch tài chính với Brad Pitt, không phải vì khó khăn kinh tế như phía nam diễn viên suy diễn Ảnh: AFP

Theo TMZ, luật sư của Brad Pitt lập luận rằng Angelina Jolie không thể vừa cáo buộc anh khiến cô rơi vào thế bế tắc về tài chính, vừa từ chối cung cấp các tài liệu về thu nhập và lợi nhuận để kiểm chứng những tuyên bố đó.

Phía Brad Pitt cho rằng nếu Angelina Jolie có nguồn thu nhập đáng kể và các nguồn tài chính khác trong giai đoạn liên quan, những hồ sơ này sẽ trực tiếp bác bỏ lập luận rằng cô không còn lựa chọn kinh doanh nào khác ngoài việc bán cổ phần tại Château Miraval.

Đội ngũ pháp lý của nam diễn viên cũng nhấn mạnh Angelina Jolie là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, từng nhận mức thù lao rất cao cho nhiều dự án điện ảnh lớn. Trong đó, cô được cho là đã nhận khoảng 33 triệu USD khi tham gia bộ phim Maleficent. Khoản thù lao này từng giúp Angelina Jolie trở thành nữ diễn viên có thu nhập cao nhất năm theo thống kê của Forbes.

Các luật sư của Brad Pitt cho rằng chính những lập luận của Angelina Jolie về việc không còn lựa chọn tài chính đã tạo cơ sở để họ yêu cầu xem xét các bằng chứng liên quan đến thu nhập của cô.