Brad Pitt thắng thế trong cuộc chiến dai dẳng với Angelina Jolie

Brad Pitt vừa giành lợi thế trong vụ kiện với Angelina Jolie ẢNH: AFP, REUTERS

Tranh chấp dai dẳng giữa Brad Pitt và Angelina Jolie bắt nguồn từ việc minh tinh 7X bán cổ phần của cô trong Château Miraval (điền trang, nhà máy rượu vang ở Pháp mà họ cùng sở hữu) cho Tập đoàn Stoli (do Yuri Shefler - một tỉ phú người Nga sống lưu vong ở Thụy Sĩ, điều hành) vào năm 2021. Đến đầu năm 2022, tài tử phim F1 đệ đơn kiện vợ cũ, cáo buộc Jolie bán phần sở hữu của cô tại Château Miraval mặc dù trước đó họ đã thỏa thuận rằng không ai được bán phần sở hữu của mình nếu chưa có sự đồng ý của người còn lại. Tháng 9 cùng năm, Angelina Jolie đệ đơn phản tố, cho rằng chồng cũ đã "tiến hành một cuộc chiến trả đũa đầy ác ý" nhắm vào cô kể từ khi cô đệ đơn ly hôn vào năm 2016.

Theo People hôm 26.6, dựa vào tài liệu mới đây của tòa án mà tạp chí này có được, Tòa án tối cao California (Mỹ) đã chấp thuận yêu cầu từ đội ngũ luật sư của Brad Pitt, buộc các thành viên của Tập đoàn Stoli phải lấy lời khai. Phía tài tử Hollywood lập luận rằng các nhà đầu tư từ doanh nghiệp này có thông tin trực tiếp về thương vụ kể trên.

Nam diễn viên 62 tuổi đã nộp các tài liệu lên tòa án nhằm yêu cầu triệu tập ông Alexey Oliynik của Tập đoàn Stoli ra làm chứng vào tháng 6.2025. Ông Oliynik được cho là đã từ chối giao nộp các tài liệu liên quan hoặc xuất hiện để lấy lời khai. Các tài liệu mới được nộp trong tháng 6 cho thấy các buổi lấy lời khai của Oliynik và những "người có đủ thẩm quyền và am hiểu nhất" về thương vụ này phải được tiến hành tại London (Anh) trước ngày 30.9.

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Ngoài ra, vào ngày 24.6 (giờ địa phương), Tòa phúc thẩm California đã ban hành quyết định đảo ngược phán quyết trước đó liên quan đến vai trò của Yuri Shefler trong thương vụ mua bán Château Miraval. Tòa cho rằng, mặc dù Shefler khẳng định mình chỉ đóng vai trò "rất hạn chế" trong thương vụ này, nhưng: "Thật khó có thể tin được rằng Shefler, một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, lại chấp nhận mạo hiểm gần 40 triệu USD cho một giao dịch mà ông ta không hề biết gì và cũng không hề tham gia". Phiên điều trần về đơn yêu cầu buộc Shefler phải ra lấy lời khai sẽ được tổ chức vào ngày 8.7.

Lập trường của phía Brad Pitt - Angelina Jolie

10 năm sau khi "đường ai nấy đi", cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa đến hồi kết ẢNH: AFP

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt tiết lộ trên People rằng việc thắng thế lần này là một bước tiến nữa hướng tới việc làm sáng tỏ những gì đã thực sự diễn ra. Theo người này, tỉ phú Yuri Shefler là đối tác mà Angelina Jolie đã lựa chọn dù biết rõ Brad không hề muốn người này tham gia vào việc kinh doanh. Một nguồn tin khác chia sẻ với trang này rằng Jolie trước đó đã đồng ý rằng Brad Pitt sẽ có quyền ưu tiên mua lại phần sở hữu của cô trước bất kỳ ai khác nhưng cuối cùng cô vẫn bán cho Shefler. Theo nguồn tin, các phán quyết gần đây của tòa án đồng nghĩa với việc những người thuộc Tập đoàn Stoli, bao gồm cả Shefler (nếu cần), sẽ phải giải thích chính xác thương vụ này đã được dàn xếp và thực hiện như thế nào.

Trong khi đó, luật sư của Angelina Jolie nói với People rằng những phán quyết gần đây của tòa án không ảnh hưởng đến bản chất của vụ kiện và chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến lập trường pháp lý của minh tinh 50 tuổi. Luật sư cho biết thêm: "Ở thời điểm này, bà Jolie chỉ mong chờ giành chiến thắng khi vụ án được đưa ra xét xử vào năm tới, để gia đình họ cuối cùng có thể tập trung vào việc chữa lành và bước tiếp".

Một nguồn tin thân cận với sao phim Maleficent cho biết cô không bán cổ phần cho Stoli vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc tin rằng doanh nghiệp này sẽ là một đối tác phân phối toàn cầu xuất sắc, có thể giúp phát triển hoạt động kinh doanh vì lợi ích của các con họ, những người sau này sẽ được thừa hưởng phần sở hữu của Brad Pitt. Nguồn tin này nói thêm: "Sự thật là cái tôi và sự ám ảnh muốn kiểm soát mọi việc của Brad Pitt mới là điều cản trở. Brad từ chối hợp tác với Stoli chỉ vì Angie là người chọn họ, chứ không phải anh ấy".