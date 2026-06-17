Jennifer Lopez tìm lại chính mình sau cuộc ly hôn ồn ào với Ben Affleck

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân tốn giấy mực, Jennifer Lopez tiếp tục cuộc sống rực rỡ của một ngôi sao được săn đón hàng đầu làng giải trí ẢNH: AP

Theo Page Six, trong cuộc trò chuyện với podcast Smartless mới lên sóng, Jennifer Lopez chia sẻ về khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình cách đây ít năm. Điều này gợi liên tưởng đến vụ ly hôn ồn ào giữa ngôi sao đình đám với tài tử Ben Affleck hồi 2024. Thời điểm đó, chủ nhân hit On the floor đã quyết định hủy bỏ chuyến lưu diễn quốc tế của mình để ngồi lại suy ngẫm, tự tìm ra hướng đi mới cho bản thân.

Ngôi sao đình đám chia sẻ lúc ấy cô đã tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với chính mình vậy? Hãy quên người khác đi. Ở đây chẳng có ai đáng trách ngoài chính mình, theo một cách nào đó… Mình đang làm gì vậy? Mình đang gặp phải vấn đề gì?". J.Lo dường như ám chỉ đến chồng cũ khi nói rằng đôi lúc có người cư xử không tốt và tâm sự: "Dù người ngoài có biết hay không, tôi cảm thấy cuộc đời mình như đã tự sụp đổ ngay trước mắt mình".

Jennifer Lopez gần đây vướng tin đồn hẹn hò "người tình màn ảnh" Brett Goldstein ẢNH: AP

Sau chia tay, sao phim Gigli có nhiều thời gian nhìn nhận bản thân và suy ngẫm về những mối quan hệ trước đây của mình. Cô bộc bạch: "Tôi đã có thể quay trở lại với cô gái ngày xưa và thực sự nhìn nhận bản thân mình. Tôi tự nhủ: Mình đã làm được điều này. Mình đã thực sự làm được điều này. Hãy tự thưởng cho bản thân một chút gì đó đi. Một chút tình yêu thương! Đừng tìm kiếm tình yêu ở người khác nữa mà hãy tự trao nó cho chính mình".

Jennifer Lopez suy ngẫm: "Tất cả những điều này chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Tôi cảm thấy hành trình cuộc đời giống như một bức tranh ghép, nơi bạn từ từ đặt từng mảnh vào đúng chỗ khi ngồi suy ngẫm... và nhận ra: đây chính là mình".

Sao phim The Wedding Planner cho biết bản thân thực sự hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. "20 năm trước đó, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một điều, 5 năm gần đây là giai đoạn hỗn loạn và 2 năm qua là quá trình tôi hàn gắn vết thương từ những biến động đó, nơi tôi thực sự hiểu rõ chính mình", bà mẹ hai con tâm sự. Nữ ca sĩ 57 tuổi nói thêm: "Con người tôi ở hiện tại đã khác xa với con người của tôi cách đây 2 năm. Thật điên rồ!".

Gần chạm ngưỡng 60 tuổi, J.Lo vẫn duy trì sắc vóc gợi cảm cùng sức "nóng" tên tuổi ở làng giải trí ẢNH: REUTERS

Thời gian qua, Jennifer Lopez bận rộn với các hoạt động âm nhạc, phim ảnh. People đưa tin hồi tháng trước, chủ nhân hit Let's Get Loud cũng vừa chuyển đến ngôi nhà mới trị giá 18 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ), rời khỏi căn nhà cũ từng chung sống với Ben Affleck. Hồi đầu tháng, bộ phim Office Romance do J.Lo đóng chính được phát hành nhận về nhiều ý kiến trái chiều với cốt truyện dễ đoán về chuyện tình chốn công sở, những câu đùa được cho là kém duyên và cảnh phim nhạy cảm không cần thiết. Dự án cũng khiến ngôi sao đình đám này vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn Brett Goldstein nhưng cả hai phủ nhận.

Chia sẻ về dự định tương lai, Jennifer Lopez cho biết cô sẽ tiếp tục bận rộn với những dự án có ý nghĩa, có mục đích. Nữ ca sĩ cũng có nhiều thời gian riêng cho bản thân hơn khi hai con tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập ở đại học.