Jennifer Lopez nóng bỏng bên bạn diễn giữa tin đồn hẹn hò

Jennifer Lopez "tình tứ" bên bạn diễn Brett Goldstein ẢNH: AP

Hôm 2.6 (giờ địa phương), Jennifer Lopez cùng bạn diễn Brett Goldstein dự buổi ra mắt phim Office Romance ở New York (Mỹ). Trong lần xuất hiện mới nhất, nữ ca sĩ 57 tuổi thu hút ánh nhìn với vẻ rạng ngời, quyến rũ, ngôi sao kỳ cựu khoe thân hình săn chắc với đường cong nóng bỏng trong chiếc váy tuyn đính hoa dáng đuôi cá, cúp ngực, ôm sát cơ thể. Nữ ca sĩ luôn khiến khán giả chú ý với sắc vóc khỏe khoắn, gợi cảm và tràn đầy sức sống ở tuổi U.60. Còn Brett Goldstein nam tính, lịch thiệp trong bộ vest đen phối áo sơ mi trắng. Cặp đôi sánh bước rạng rỡ trước ống kính, liên tục cười nói và trao nhau những ánh nhìn trìu mến.

Sự xuất hiện của Jennifer Lopez và Brett Goldstein ở sự kiện công khai chỉ diễn ra vài giờ sau khi J.Lo phủ nhận hẹn hò bạn diễn 46 tuổi. Dù vậy, những hành động tình tứ của hai nghệ sĩ tại buổi ra mắt phim càng làm dấy lên nhiều nghi vấn ẢNH: AP

Thời gian qua, Jennifer Lopez và Brett Goldstein trở nên thân thiết sau khi có màn kết hợp ăn ý trong Office Romance. Hai nghệ sĩ đồng hành trên phim trường cho đến những hoạt động quảng bá tác phẩm. Họ nhiều lần lộ ảnh cười đùa thân mật bên nhau từ đó vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện yêu đương trong chương trình Today Show hôm 2.6, cả hai ngôi sao đều xác nhận họ không phải đang hẹn hò.

Trong dự án mới, Lopez vào vai Jackie - một CEO thành đạt, nghiêm khắc, đưa ra quy định nghiêm ngặt cấm quan hệ tình cảm giữa các nhân viên. Nhưng khi một luật sư đầy quyến rũ (do Goldstein thủ vai) bắt đầu làm việc cho cô, quy định ấy đối mặt với rất nhiều thử thách. Ngoài diễn xuất, Brett Goldstein còn đảm nhận vai trò đồng biên kịch và nhà sản xuất của Office Romance.

Jennifer Lopez và Brett Goldstein liên tục vướng tin đồn tình cảm ẢNH: AP

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng Jennifer Lopez và Brett Goldstein luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trên trường quay và sự ăn ý cùng "phản ứng hóa học" của cặp sao này là điều không thể phủ nhận. "Họ cố gắng giữ mọi thứ kín đáo trong suốt những tháng quay phim nhưng vẫn tán tỉnh nhau đôi chút trên phim trường và chắc chắn giữa hai người có một sự gắn kết đặc biệt. Mọi người đều thấy họ rất thân mật với nhau tại bữa tiệc kết thúc phim và rõ ràng là họ có tình cảm với nhau", nguồn tin chia sẻ.

Theo người này, Jennifer Lopez và bạn diễn kém 11 tuổi đã cùng nhau đi chơi vào đầu năm 2025, cùng xem kịch Broadway ở New York. Nguồn tin hé lộ cặp sao đã qua lại một thời gian nhưng mối quan hệ không tiến xa. "Họ thích dành thời gian bên nhau và Brett làm cô ấy hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện giữa họ dần trở nên nhạt nhẽo từ năm ngoái. Không có hiềm khích gì giữa họ, nhưng mọi chuyện dường như đã chững lại. Hai người vẫn là bạn tốt, nhưng về mặt tình cảm thì chuyện đó đã qua rồi", người này nói thêm.

Trước thông tin này, phía hai nhân vật chính chưa đưa ra phản hồi.

Jennifer Lopez sau ly hôn

Trái với đường tình nhiều sóng gió, Jennifer Lopez gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và duy trì sức nóng ở tuổi U.60 ẢNH: AFP

Thời gian qua, Jennifer Lopez tất bật với lịch trình làm việc dày đặc ở mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. People đưa tin hồi tháng trước, chủ nhân hit On the floor cũng vừa chuyển đến ngôi nhà mới trị giá 18 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ), rời khỏi căn nhà cũ từng chung sống với Ben Affleck.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Nightline hồi tháng 3.2026, Jennifer Lopez cho biết cô không còn muốn trốn chạy sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ ca sĩ sớm sốc lại tinh thần, trở lại với những công việc đã trì hoãn một năm vì chuyện gia đình. "Tôi chỉ quyết định ở nhà và đối diện với những gì đã xảy ra mà không trốn tránh nó bằng công việc, bằng người khác, bằng bất cứ điều gì", giọng ca 6X cho hay. Ngôi sao này sau đó nói thêm rằng, các con của cô luôn được ưu tiên hàng đầu sau cuộc chia tay ồn ào với Ben Affleck. Người đẹp cũng chia sẻ mình chấp nhận những gì đã xảy ra, không đổ lỗi cho ai khác và hiện hạnh phúc tận hưởng cuộc sống độc thân.

