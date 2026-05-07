Jennifer Lopez rao bán rẻ biệt thự từng sống chung với Ben Affleck

Tạp chí kể trên tiết lộ Jennifer Lopez rao bán biệt thự rộng lớn từng chung sống với Ben Affleck vào ngày 5.5 (giờ địa phương) với giá khoảng 50 triệu USD (hơn 1.316 tỉ đồng). Trước đó không lâu, cặp đôi này đã sửa đổi thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn để nữ ca sĩ 56 tuổi được toàn quyền sở hữu biệt thự. Hiện cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả chi phí liên đến việc bán bất động sản này. Con số mà chủ nhân hit On the floor đưa ra rẻ hơn khá nhiều so với thời điểm cô cùng chồng cũ mua biệt thự.

Tháng 5.2023, sau quá trình tìm nhà gian nan, Jennifer Lopez và Ben Affleck chốt mua ngôi nhà xa hoa kể trên với giá gần 61 triệu USD làm nơi xây dựng tổ ấm. Biệt thự 12 phòng ngủ với loạt tiện ích sang trọng này đã được rao bán rồi rút khỏi thị trường nhiều lần. Hai ngôi sao lần đầu rao bán cơ ngơi này vào tháng 7.2024 với giá 68 triệu USD. Gần một năm sau khi rao bán công khai mà không có người mua, họ đã giảm giá xuống còn dưới 60 triệu USD vào tháng 5.2025 rồi rút khỏi thị trường lần đầu vào tháng 7 cùng năm. Không lâu sau đó, ngôi nhà được rao bán với giá 52 triệu USD rồi lại được rút lại vào tháng 1 vừa qua.

Thời điểm ngừng bán nhà đợt đầu, nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng quyết định ngừng rao bán biệt thự được cả J.Lo lẫn sao phim Gone girl đưa ra. "Mặc dù họ hy vọng bán được bất động sản này nhưng họ cũng do dự vì sợ phải chịu lỗ lớn. Họ đã hạ giá để thu hút thêm người mua và khi điều đó không xảy ra, họ được khuyên nên rút bất động sản khỏi thị trường. Đó là một quyết định kinh doanh mà họ đã cùng nhau đưa ra", người này giải thích.

Bất động sản này được quảng cáo là khu biệt thự cao cấp dành cho người nổi tiếng. Ngôi nhà xa hoa nằm trên khu đất rộng hơn 2 ha, có tầm nhìn ra núi. Biệt thự có 2 lối vào riêng biệt, mang lại sự riêng tư tối đa cho gia chủ, khiến các tay săn ảnh và những kẻ hiếu kỳ không thể tiếp cận. Nơi đây có gara chứa được 12 ô tô và thêm bãi đậu xe có thể chứa tối đa 80 chiếc xe. Dinh thự có các tiện nghi như phòng tập gym đầy đủ trang thiết bị, khu phức hợp thể thao trong nhà, sân bóng rổ, sân pickleball, hồ bơi, nhà cho quản lý, khu nhà khách riêng biệt…

Mối tình Jennifer Lopez và Ben Affleck tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông. Cặp đôi từng hẹn hò từ năm 2002, tính chuyện kết hôn nhưng rồi chia tay năm 2004. Đến năm 2021, hai nghệ sĩ "nối lại tình xưa" rồi nhanh chóng kết hôn vào năm sau đó. Thế nhưng đúng dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới, J.Lo đệ đơn ly hôn sau thời gian dài mối quan hệ của họ liên tục bị đồn rạn nứt, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Dù không còn chung sống, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện và nói tốt về nhau.