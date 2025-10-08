Jennifer Lopez và Ben Affleck 'thích nhau hơn khi không còn là vợ chồng'

Jennifer Lopez và Ben Affleck thân thiết tại buổi ra mắt phim mới ở New York vào hôm 6.10 (giờ địa phương) ẢNH: AFP

Trên PageSix hôm 7.10, một nguồn tin tiết lộ Jennifer Lopez và Ben Affleck có mối quan hệ tốt đẹp hơn nhiều kể từ khi họ không còn là vợ chồng. Trước đó một ngày, hai ngôi sao danh tiếng này cùng sánh bước tại buổi ra mắt phim Kiss of the Spider Woman ở New York (Mỹ), đánh dấu lần đầu cặp đôi cùng xuất hiện tại sự kiện công khai kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Cả hai xuất hiện với thần thái rạng rỡ, giữ khoảng cách gần gũi, thoải mái cười nói, tương tác với nhau như chưa từng xa cách khiến truyền thông cũng như người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Nguồn tin từ phía Jennifer Lopez hé lộ: "Họ thích nhau nhiều hơn khi họ không còn là vợ chồng. Cả hai đều có những vai trò riêng, cô ấy là siêu sao xinh đẹp, quyến rũ, đầy hào quang được đặt trên bệ cao; còn anh ấy là gã trai lãng tử có chút bất cần, luôn giữ khoảng cách với cô ấy để duy trì sự căng thẳng đầy hấp dẫn về mặt giới tính". Người này nói thêm: "Chừng nào họ còn tiếp tục đóng đúng vai của mình, thì họ vẫn hoàn hảo. Nhưng ngay khi họ cố gắng trở thành điều gì đó hơn thế, đặc biệt là trong vai trò như vợ chồng, thì mọi thứ sẽ sụp đổ".

Cả hai được cho là cởi mở, vui vẻ hơn với nhau khi không còn bị ràng buộc bởi hôn nhân ẢNH: AP

Sau khi "đường ai nấy đi", Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn giữ mối quan hệ thân thiện nhờ sự kết nối với các con riêng đồng thời họ có mối quan hệ mật thiết trong một vài dự án phim. Như với tác phẩm Kiss of the Spider Woman, J.Lo đảm nhận vai trò nữ chính còn tài tử từng đoạt giải Oscar và công ty của anh đồng sản xuất bộ phim. Dự án này đã được tiến hành từ trước khi cặp sao này chia tay.

Jennifer Lopez - Ben Affleck tôn trọng nhau sau ly hôn

Cặp sao luôn giữ thái độ tích cực khi nhắc về nhau ẢNH: AFP

Nhắc đến vai trò của chồng cũ, Jennifer Lopez bày tỏ sự trân trọng, cảm kích. Cô công khai cảm ơn Ben Affleck, nói rằng bộ phim này sẽ không thể thực hiện nếu không có tài tử 7X và công ty của anh. Chính ngôi sao 53 tuổi đã đồng ý tham gia vào dự án Kiss of the Spider Woman sau khi Lopez nói rằng mình thực sự sinh ra để đóng vai nữ chính Ingrid Luna. "Anh ấy đã giúp biến điều đó thành hiện thực", minh tinh 56 tuổi bày tỏ.

Về phần Ben Affleck, tài tử nói rằng Jennifer sinh ra để đóng vai chính. Nam diễn viên tài năng chia sẻ: "Cô ấy thật tuyệt vời trong phim. Tôi rất mong chờ khán giả theo dõi bộ phim. Tôi tự hào về tác phẩm này hơn bất kỳ dự án nào tôi từng tham gia. Tôi thật sự rất hào hứng khi được hiện diện ở đây". Tài tử nói thêm về vợ cũ: "Ngay từ đầu khi Jennifer tham gia bộ phim này... cô ấy đã dốc hết sức mình và đã làm được. Cô ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Bạn sẽ thấy được tất cả tài năng của cô ấy".

Cặp Bennifer thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Mối tình Jennifer Lopez và Ben Affleck luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng, kể từ khi họ hẹn hò vào đầu thập niên 2000 cho đến lúc "nối lại tình xưa" hồi 2022 rồi tiến đến kết hôn. Tháng 8 năm ngoái, đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, J.Lo đệ đơn ly hôn sau thời gian dài mối quan hệ của họ liên tục bị đồn rạn nứt, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Dù không còn chung sống, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện và nói tốt về nhau.