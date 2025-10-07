Jennifer Lopez và Ben Affleck sánh bước trên thảm đỏ sau một năm ly hôn

Jennifer Lopez và Ben Affleck rạng rỡ trên thảm đỏ. Đây là lần hiếm hoi họ cùng xuất hiện tại sự kiện công khai kể từ khi ly hôn vào năm ngoái ẢNH: AFP

Theo People, Jennifer Lopez - Ben Affleck bất ngờ hội ngộ tại buổi ra mắt bộ phim Kiss of the Spider Woman tại New York (Mỹ) vào hôm 6.10 (giờ địa phương). Tại sự kiện mới nhất, J.Lo khoe sắc vóc nóng bỏng, khỏe khoắn trong chiếc váy ôm sát, cắt xẻ táo bạo tôn đường cong cơ thể trong khi tài tử 53 tuổi thanh lịch với suit màu navy và sơ mi trắng.

Bộ đôi cùng bước lên thảm đỏ, giữ khoảng cách gần, cười nói thoải mái với nhau, cho thấy sự gần gũi, cởi mở trong mối quan hệ của họ sau ly hôn. Màn xuất hiện thân thiết của cặp vợ chồng cũ lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông và đông đảo khán giả.

Những khoảnh khắc thân thiết của bộ đôi này lập tức trở thành tâm điểm chú ý ẢNH: AFP

Jennifer Lopez - Ben Affleck vẫn ủng hộ nhau hậu ly hôn

Sau khi đệ đơn ly hôn hồi 2024, cặp Bennifer vẫn còn "dính líu" đến nhau qua một vài dự án phim ảnh. Với Kiss of the Spider Woman vừa ra mắt, Jennifer Lopez đảm nhận vai trò nữ chính trong khi Ben Affleck và công ty Artist Equity (do anh thành lập với bạn thân Matt Damon) đồng sản xuất bộ phim. Trước buổi công chiếu, nữ diễn viên 56 tuổi gửi lời cảm ơn đến chồng cũ: "Cảm ơn Ben, bộ phim này sẽ không thể thực hiện nếu không có anh và Artist Equity".

Jennifer Lopez vẫn nhắc đến chồng cũ với thái độ trân trọng ẢNH: AFP

Xuất hiện trên chương trình Today mới đây, Jennifer Lopez cũng chia sẻ cởi mở về sự tham gia của Ben Affleck trong dự án kể trên. Cô bộc bạch: "Nếu không có Ben, bộ phim đã không được thực hiện. Và tôi sẽ luôn ghi nhận công lao đó của anh ấy". Trên sóng truyền hình, giọng ca In the Morning cũng nói về cuộc ly hôn của họ: "Mọi chuyện đã xảy ra và bạn phải tiếp tục bước tiếp". Ngôi sao kỳ cựu cũng cho biết quá trình thực hiện tác phẩm (vào năm ngoái) là một hành trình chữa lành giữa lúc cô đang gặp vấn đề trong cuộc sống riêng (ám chỉ trục trặc hôn nhân).

Trước đó, trong chương trình News Sunday Morning của CBS, Jennifer Lopez cũng nhắc đến quá trình quay Kiss of the Spider Woman giữa lúc cô đang đau khổ. "Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn. Mỗi khoảnh khắc trên phim trường, mỗi khoảnh khắc tôi đảm nhận vai diễn này, tôi đều rất hạnh phúc, nhưng rồi khi trở về nhà, mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Và tôi cứ tự hỏi: Làm sao để dung hòa vấn đề này đây?", nữ ca sĩ - diễn viên tâm sự.

Ben Affleck tập trung cho công việc, con cái sau ly hôn. Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hai người vợ cũ: Jennifer Garner và Jennifer Lopez ẢNH: AFP

Chuyện tình của Jennifer Lopez và Ben Affleck tiêu tốn biết bao giấy mực của báo chí. Cặp đôi từng hẹn hò từ năm 2002 - 2004, đính hôn và lên kế hoạch đám cưới nhưng rồi hủy vào phút chót. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai đều theo đuổi những mục tiêu riêng trong sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công đồng thời có gia đình riêng. Đến năm 2021, cặp Bennifer đình đám khi xưa lại tái hợp rồi kết hôn hồi 2022.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào của họ không kéo dài lâu. Đến tháng 8.2024, J.Lo đệ đơn ly hôn sau thời gian dài mối quan hệ của họ liên tục bị đồn rạn nứt, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện và nói tốt về nhau.