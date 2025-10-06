Nicole Kidman lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Nicole Kidman xuất hiện cùng nhà sản xuất Taylor Sheridan tại sự kiện hôm 4.10, ít ngày sau khi đệ đơn ly hôn Keith Urban ẢNH: RYAN EMBERLEY/amfAR/GETTY

Theo E! News, Nicole Kidman lần đầu dự sự kiện công khai hôm 4.10 (giờ địa phương) khi góp mặt trong buổi đấu giá từ thiện amfAR ở Dallas (Mỹ). Minh tinh U.60 xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, thu hút, cô được khen ngợi vẫn giữ được sự quyến rũ cùng tác phong chuyên nghiệp khi trở lại sau biến cố đời tư. Nữ nghệ sĩ có bài phát biểu cảm xúc trong vai trò là người trao giải Truyền cảm hứng cho Taylor Sheridan - nhà sản xuất loạt phim Yellowstone đồng thời là cộng sự của nữ diễn viên qua series Lioness.

Màn xuất hiện của "thiên nga nước Úc" lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như đông đảo khán giả. Video minh tinh kỳ cựu phát biểu ở sự kiện kể trên thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng Instagram, Facebook chỉ sau hơn nửa ngày đăng tải. Hình ảnh mới nhất của sao phim Aquaman nhận nhiều lời khen ngợi từ dân mạng, nhiều người hâm mộ chúc cô sớm vượt qua biến cố ly hôn và trở lại mạnh mẽ, tỏa sáng hơn.

Nicole Kidman và cuộc hôn nhân 19 năm

Nicole Kidman và Keith Urban vẫn tình tứ tại sự kiện hồi tháng 5.2025 ẢNH: AFP

Tuần qua, Nicole Kidman trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông khi minh tinh này đệ đơn ly hôn ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban với lý do có những khác biệt không thể hòa giải, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm. Theo nguồn tin của TMZ, cặp sao đình đám này đã trở nên xa cách từ lâu và lặng lẽ sống ly thân kể từ đầu mùa hè.

Trong khi đó, nguồn tin độc quyền của PageSix cho biết Nicole Kidman rất buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng hiện tại nữ diễn viên đang tiến về phía trước và tập trung vào việc chăm sóc các con. Trang này cũng tiết lộ trong đơn nộp vào tuần trước, ngôi sao Hollywood yêu cầu tòa chỉ định cô là người nuôi dưỡng chính hai con gái chung của họ là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi). Nghệ sĩ 58 tuổi đã nộp các tài liệu liên quan đến thỏa thuận chấm dứt hôn nhân, trong đó có những điều khoản đầy đủ, thỏa đáng liên quan đến tài sản và khoản nợ của các bên cùng kế hoạch nuôi dạy con cái.

Cuộc hôn nhân của cặp sao này từng khiến bao người ngưỡng mộ ẢNH: AP

Đằng sau sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, Nicole Kidman trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đầy hào nhoáng nhưng cũng lắm góc khuất với Tom Cruise (từ 1990 đến 2001). Sau cuộc hôn nhân với một trong những tài tử đắt giá nhất nước Mỹ, Nicole Kidman gặp Keith Urban hồi 2005 và kết hôn giữa năm 2006. 20 năm bên nhau, cặp đôi cùng phát triển sự nghiệp riêng rực rỡ đồng thời có tổ ấm viên mãn bên hai con gái xinh đẹp.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 4.2024, Nicole Kidman tự hào vì có một gia đình đáng yêu luôn hỗ trợ mình phía sau. Ngôi sao Úc cũng nhắc đến bạn đời: "Tôi thật may mắn khi có Keith, người thực sự là tình yêu của tôi, tình yêu sâu đậm của tôi. Điều đó cho tôi khả năng làm bất cứ điều gì mình cần, vì tôi biết luôn có một nơi để mình quay về". Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai không còn xuất hiện bên nhau.