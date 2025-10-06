Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nicole Kidman lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Thanh Chi
Thanh Chi
06/10/2025 18:48 GMT+7

Minh tinh Nicole Kidman thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện hôm 4.10 (giờ địa phương). Màn lộ diện của 'thiên nga nước Úc' sau biến cố hôn nhân thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn đông đảo dân mạng.

Nicole Kidman lần đầu lộ diện sau ly hôn - Ảnh 1.

Nicole Kidman xuất hiện cùng nhà sản xuất Taylor Sheridan tại sự kiện hôm 4.10, ít ngày sau khi đệ đơn ly hôn Keith Urban

ẢNH: RYAN EMBERLEY/amfAR/GETTY

Theo E! News, Nicole Kidman lần đầu dự sự kiện công khai hôm 4.10 (giờ địa phương) khi góp mặt trong buổi đấu giá từ thiện amfAR ở Dallas (Mỹ). Minh tinh U.60 xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, thu hút, cô được khen ngợi vẫn giữ được sự quyến rũ cùng tác phong chuyên nghiệp khi trở lại sau biến cố đời tư. Nữ nghệ sĩ có bài phát biểu cảm xúc trong vai trò là người trao giải Truyền cảm hứng cho Taylor Sheridan - nhà sản xuất loạt phim Yellowstone đồng thời là cộng sự của nữ diễn viên qua series Lioness.

Màn xuất hiện của "thiên nga nước Úc" lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như đông đảo khán giả. Video minh tinh kỳ cựu phát biểu ở sự kiện kể trên thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng Instagram, Facebook chỉ sau hơn nửa ngày đăng tải. Hình ảnh mới nhất của sao phim Aquaman nhận nhiều lời khen ngợi từ dân mạng, nhiều người hâm mộ chúc cô sớm vượt qua biến cố ly hôn và trở lại mạnh mẽ, tỏa sáng hơn.

Nicole Kidman và cuộc hôn nhân 19 năm

Nicole Kidman lần đầu lộ diện sau ly hôn - Ảnh 2.

Nicole Kidman và Keith Urban vẫn tình tứ tại sự kiện hồi tháng 5.2025

ẢNH: AFP

Tuần qua, Nicole Kidman trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông khi minh tinh này đệ đơn ly hôn ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban với lý do có những khác biệt không thể hòa giải, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm. Theo nguồn tin của TMZ, cặp sao đình đám này đã trở nên xa cách từ lâu và lặng lẽ sống ly thân kể từ đầu mùa hè.

Trong khi đó, nguồn tin độc quyền của PageSix cho biết Nicole Kidman rất buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng hiện tại nữ diễn viên đang tiến về phía trước và tập trung vào việc chăm sóc các con. Trang này cũng tiết lộ trong đơn nộp vào tuần trước, ngôi sao Hollywood yêu cầu tòa chỉ định cô là người nuôi dưỡng chính hai con gái chung của họ là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi). Nghệ sĩ 58 tuổi đã nộp các tài liệu liên quan đến thỏa thuận chấm dứt hôn nhân, trong đó có những điều khoản đầy đủ, thỏa đáng liên quan đến tài sản và khoản nợ của các bên cùng kế hoạch nuôi dạy con cái.

Nicole Kidman lần đầu lộ diện sau ly hôn - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân của cặp sao này từng khiến bao người ngưỡng mộ

ẢNH: AP

Đằng sau sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, Nicole Kidman trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đầy hào nhoáng nhưng cũng lắm góc khuất với Tom Cruise (từ 1990 đến 2001). Sau cuộc hôn nhân với một trong những tài tử đắt giá nhất nước Mỹ, Nicole Kidman gặp Keith Urban hồi 2005 và kết hôn giữa năm 2006. 20 năm bên nhau, cặp đôi cùng phát triển sự nghiệp riêng rực rỡ đồng thời có tổ ấm viên mãn bên hai con gái xinh đẹp.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 4.2024, Nicole Kidman tự hào vì có một gia đình đáng yêu luôn hỗ trợ mình phía sau. Ngôi sao Úc cũng nhắc đến bạn đời: "Tôi thật may mắn khi có Keith, người thực sự là tình yêu của tôi, tình yêu sâu đậm của tôi. Điều đó cho tôi khả năng làm bất cứ điều gì mình cần, vì tôi biết luôn có một nơi để mình quay về". Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai không còn xuất hiện bên nhau.

Tin liên quan

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn?

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn?

Nicole Kidman đã chính thức nộp đơn ly hôn với chồng - nam ca sĩ Keith Urban sau 19 năm chung sống, tờ Daily Mail xác nhận hôm 30.9.

Khám phá thêm chủ đề

Nicole Kidman Keith Urban ly hôn sao Hollywood Tom Cruise
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận