Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn?

01/10/2025 13:17 GMT+7

Nicole Kidman đã chính thức nộp đơn ly hôn với chồng - nam ca sĩ Keith Urban sau 19 năm chung sống, tờ Daily Mail xác nhận hôm 30.9.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar và nam ca sĩ nhạc đồng quê vốn xa cách thời gian gần đây do lịch trình quay phim và lưu diễn dày đặc. Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng Nicole Kidman đã bị "sốc" trước quyết định chia tay này.

Cú sốc sau gần hai thập kỷ hôn nhân

Nicole Kidman chính thức nộp đơn ly hôn vào ngày 30.9, với lý do những khác biệt không thể hòa giải. Theo một nguồn tin trong giới âm nhạc, Keith Urban thậm chí đã có tình mới - một phụ nữ trẻ trong ngành giải trí. "Tin đồn là anh ấy đang ở bên một phụ nữ trẻ hơn. Ai cũng đang bàn tán nhưng danh tính thì vẫn là bí ẩn", nguồn tin tiết lộ.

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn? - Ảnh 1.

Nicole Kidman và Keith Urban từng là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Hollywood

Ảnh: WireImage

Cặp đôi có chung hai con gái: Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi). Keith Urban hiện đã dọn ra thuê nhà riêng ở Nashville (Mỹ) và không có dấu hiệu muốn hàn gắn.

Những người thân cận với Nicole Kidman chia sẻ rằng chỉ cần nghe tin chồng có người khác sau chia tay cũng khiến cô ấy khó chấp nhận.

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn? - Ảnh 2.

Nguyên nhân rạn nứt là do khác biệt không thể hòa giải hay sự xuất hiện của người thứ ba?

Ảnh: WireImage

Lần cuối cùng hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng là vào tháng 6 năm nay, khi dự khán một trận đấu bóng đá tại Nashville, Tennessee (Mỹ).

Keith Urban bận rộn với tour lưu diễn High and Alive World Tour và dự kiến biểu diễn ở Pennsylvania vào đầu tháng 10. Trong khi đó, Nicole Kidman cùng các con vẫn ở lại Nashville, sống trong căn biệt thự trị giá 4 triệu USD của gia đình.

Vào tháng 7, Keith Urban từng khiến dư luận chú ý khi cắt ngang cuộc phỏng vấn sau khi bị hỏi về những cảnh nóng của vợ trong các bộ phim BabygirlA Family Affair.

Còn Nicole Kidman, trong buổi quảng bá series The Perfect Couple của Netflix vào tháng 9.2024 đã thừa nhận: "Không có hôn nhân nào hoàn hảo cả. Cái gì được cho là hoàn hảo thì hãy quên đi".

Dù vậy, trước đó cô vẫn nhiều lần gọi Keith Urban là "tình yêu sâu đậm" và tự nhận mình "may mắn" khi có anh bên cạnh.

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn? - Ảnh 3.

Keith Urban từng tỏ thái độ khó chịu khi nhận được câu hỏi thô lỗ về cảnh nóng của vợ

Ảnh: Netflix

Trong suốt gần hai thập kỷ bên nhau, Nicole Kidman và Keith Urban nhiều lần thể hiện tình cảm mặn nồng. Chỉ vài tuần trước khi tin ly hôn nổ ra, người đẹp nước Úc còn đăng ảnh kỷ niệm 19 năm ngày cưới, với dòng chú thích ngọt ngào, Keith Urban khi đó cũng để lại biểu tượng trái tim đỏ.

Keith Urban từng công khai rằng cuộc hôn nhân suýt tan vỡ chỉ 4 tháng sau ngày cưới, khi anh phải vào trại cai nghiện do chứng nghiện rượu và chất kích thích. "Nic đã chọn tình yêu, bất chấp mọi tiếng nói tiêu cực. Chính cô ấy đã giúp tôi vượt qua", Keith Urban xúc động chia sẻ trong một buổi lễ tri ân ngôi sao phim The Others.

