Nicole Kidman ly hôn nam ca sĩ nổi tiếng sau 19 năm chung sống

Được xem là "cặp đôi hoàn hảo" của làng giải trí thế giới, Nicole Kidman và Keith Urban gặp nhau lần đầu vào năm 2005 tại sự kiện G’Day USA ở Los Angeles nhằm quảng bá quê hương Australia.

Keith Urban và Nicole Kidman tại Lễ trao giải âm nhạc country tháng 5.2025 ẢNH: CHRISTOPHER POLK/PENSKE MEDIA

Hơn một năm sau, cả hai công khai đính hôn trước khi làm đám cưới tại Sydney vào tháng 6.2006. Họ có với nhau hai con gái: Sunday Rose và Faith Margaret, lần lượt 17 và 14 tuổi.

Trong những tháng đầu hôn nhân, Kidman đã can thiệp để Keith đối diện với chứng nghiện rượu. Nhờ động lực này, nam ca sĩ nhạc đồng quê đã quyết định vào trại cai nghiện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Keith thừa nhận Nicole có vai trò then chốt trong quá trình hồi phục của mình.

Suốt hai thập niên qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, từ Met Gala, Oscar cho đến Giải thưởng Âm nhạc country Mỹ. Tháng 4.2024, Nicole được trao giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) tại một buổi gala ở Hollywood, nơi Keith có mặt và phát biểu trên sân khấu.

Nicole được Forbes xếp hạng là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2024. Cô từng giành Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất năm 2003 với phim The Hours và được đề cử 4 lần khác.

Đến nay, cô vẫn là tên tuổi quyền lực ở cả điện ảnh lẫn truyền hình với các tác phẩm gần đây như Big Little Lies , Babygirl, Nine Perfect Strangers , Being the Ricardos và The Perfect couple. Trước khi kết hôn với Keith, cô từng chung sống với Tom Cruise từ năm 1990 đến 2001 và có hai con chung Bella và Connor.

Keith Urban là ca sĩ kiêm nhạc sĩ đồng quê, nổi danh tại Mỹ từ đầu những năm 2000. Anh từng giành 4 giải Grammy và 15 giải thưởng của Học viện Âm nhạc Country. Nam nghệ sĩ đã phát hành 11 album phòng thu và ngồi ghế giám khảo 3 mùa American Idol. Gần đây anh vẫn miệt mài lưu diễn.

Tờ New York Post dẫn một nguồn tin thân cận tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ là “đôi khi các mối quan hệ chỉ đơn giản là đi đến hồi kết". Trong khi đó trang tin giải trí TMZ cho biết cặp đôi đã sống ly thân từ tháng 6.2025. Tuy vậy thì tiết lộ này bị đặt hoài nghi khi cũng vào thời gian này, Nicole từng đăng ảnh chụp kỷ niệm ngày cưới cùng Keith trên Instagram.

Tờ People theo nguồn tin khác cho biết chính Keith là người dọn khỏi ngôi nhà chung của họ ở Nashville, trong khi Nicole tuyệt vọng níu giữ mối quan hệ này: "Mọi chuyện không phải mong muốn của cô ấy. Cô ấy đã chiến đấu để cứu vãn cuộc hôn nhân".