'Trống cơm', 'Bèo dạt mây trôi' vang lên tại Hollywood

The Viper Room vốn được xem là trái tim Rock n' Roll của Los Angeles suốt 3 thập kỷ qua, nơi từng in dấu những đêm diễn lịch sử của Guns N' Roses, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Strokes, Oasis… Vì vậy, việc một nhóm nhạc mang dấu ấn văn hóa Việt trình diễn Trống cơm tại đây trở thành sự kiện đặc biệt.

Theo đó, tại sân khấu đầu tiên này, Dạ Ma không chỉ trình bày những sáng tác mới mà còn đem đến bản cover Trống cơm quen thuộc bằng phong cách mạnh mẽ, dữ dội của rock hiện đại.

Dạ Ma đã có sân khấu đầu tiên tại The Viper Room "huyền thoại" ở Hollywood. Theo đại diện nhóm, tên gọi “Dạ Ma” được lấy cảm hứng từ kinh Phật, chỉ cõi Dạ Ma Thiên, là nơi không có mặt trời hay mặt trăng, mà hoa sen đỏ nở rực tạo nên ban ngày, hoa sen trắng thanh tĩnh tạo nên ban đêm ẢNH: NSCC

Song song với màn ra mắt tại The Viper Room, dịp này, Dạ Ma cũng phát hành bộ đôi đĩa đơn đầu tay trên các nền tảng nhạc số. Mang hơi thở metal hiện đại được hòa quyện cùng chất liệu Á Đông, EP gồm 2 ca khúc, trong đó có bản cover Bèo dạt mây trôi.

Hai ca khúc này chính là lời chào chính thức của Dạ Ma đến khán giả, đồng thời khẳng định hướng đi Fusion Rock mà ban nhạc đang muốn theo đuổi: dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chất liệu dân gian và sức mạnh của metal.

Không dừng lại ở đó, Dạ Ma cũng tiết lộ đang trong quá trình hoàn thiện những bản thu tiếp theo cho album đầu tay. Theo chia sẻ của Hưng BlackhearteD, ngoài âm nhạc, Dạ Ma còn muốn mang đến một hình ảnh đậm chất Việt Nam.

Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity - là người sáng lập Dạ Ma ẢNH: NSCC

Trong đó, áo dài - biểu tượng truyền thống của người Việt - sẽ trở thành trang phục chủ đạo khi xuất hiện trên sân khấu, đồng thời được kết hợp với những phong cách thời trang châu Á khác để tạo nên bản sắc riêng. Đây không chỉ là sự lựa chọn mang tính thẩm mỹ, mà còn là một tuyên ngôn về niềm tự hào văn hóa Việt trong dòng chảy văn hóa thế giới.

Ban nhạc được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity, một trong những cái tên quen thuộc với cộng đồng rock Việt. Ngoài Hưng BlackhearteD, Dạ Ma còn là sự hội tụ của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các ban nhạc từng có dấu ấn tại Việt Nam, trải dài 3 thế hệ nghệ sĩ.

Cụ thể, guitarist Trần An Nguyên - con trai nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh nhóm Bức Tường - cũng góp mặt tại đây. Sự có mặt của thành viên này không chỉ mang đến sức trẻ, mà còn gợi nhớ đến tinh thần bền bỉ, dấn thân của người cha, người từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ yêu rock Việt Nam. Bên cạnh đó còn có: Cao Minh (cựu thành viên Disgusted), Quốc Hùng (cựu thành viên Sagometal), Hoàng Pio (thành viên The Headline and Friends), Tony Nguyen (cựu thành viên 3SomeBlues, Midnight Fire).

Hưng BlackhearteD cho biết: "Chúng tôi mong muốn đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới, để khán giả quốc tế cảm nhận được những giai điệu quen thuộc nhưng mới lạ, mang dấu ấn riêng của đất nước ta. Rock chỉ là phương tiện, còn bản sắc Việt mới là linh hồn của Dạ Ma".